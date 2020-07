Taniec w zabytkowej scenerii  

Tym razem pokazy taneczne w scenerii Starego Miasta rozpoczęły się 19 lipca na Rynku Głównym. Potrwają do 26 lipca. Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 14.

- Festiwal istnieje od 20 lat. Dlatego obecna edycja jest okazją do podsumowania tego, co robiliśmy do tej pory - powiedziała Romana Agnel, dyrektor festiwalu, szefowa Baletu "Cracovia Danza". - Będziemy rzeczywiście "malować" tańcem nasze miasto. Spektakle nie tylko będą się odbywały w zabytkowej scenerii, lecz będą również do niej nawiązywały - dodała R. Agnel.

Pierwszy pokaz - "Wokół Wita Stwosza" - był osnuty na kanwie słynnego ołtarza w kościele Mariackim. Kolejne odbędą się 21 lipca w Barbakanie ("Pan Twardowski. Igraszki w Barbakanie"), 22 lipca na dziedzińcu Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej ("Bassa Danza z Madonnami"), 25 lipca na Rynku Głównym ("Od acana do waćpana") i 26 lipca także na Rynku Głównym ("Krakowskie maszkary"). Od 27 do 31 lipca będą się odbywały warsztaty tańców historycznych, także za pośrednictwem internetu.

We wrześniu Telewizja Kraków pokaże zapisy wszystkich pokazów festiwalowych. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.cracoviadanza.pl.