Pomagają w każdym czasie  

Na kilkudziesięciu tablicach ekspozycji "Pomagamy w każdym czasie" zamieszczono fotografie, dwujęzyczne - polskie i angielskie - teksty oraz infografiki dotyczące samego stowarzyszenia, jego założyciela o. Werenfrieda van Straatena, licznych akcji pomocowych oraz aktualnej sytuacji prześladowanych chrześcijan.

Stowarzyszenie zbiera, opracowuje i upublicznia informacje o prześladowaniach chrześcijan na świecie. Publikuje m.in. szczegółowe raporty na ten temat. Według ostatnich danych, prześladowań z powodu wiary doświadcza 327 mln chrześcijan. Co 7. chrześcijanin żyje w kraju prześladowań, a w 21 krajach przybierają one krwawe formy. Pokazują to m.in. infografiki umieszczone na tablicach wystawowych.

Organizacja, która niegdyś bardzo pomagała Kościołowi w Polsce, obecnie działa także w naszym kraju, w tym również w Krakowie (przy ul. Stradomskiej 6). Organizuje liczne akcje pomocowe dla potrzebujących wspólnot chrześcijańskich. Niesie pomoc zarówno materialną, jak i duszpasterską. Pomaga w budowie kościołów, w działalności misyjnej, w tym we wspieraniu kleryków seminariów duchownych z biednych krajów, w ramach akcji "Cicha i wierna obecność" wspiera siostry klauzurowe, także w Polsce, kolportuje Biblię i katechizmy. W 140 krajach Biblia dla dzieci została przetłumaczona na 177 języków i wydana w wielu milionach egzemplarzy. Niekiedy służy ona do nauki czytania i jest jedyną książką, jaką posiada obdarowany nią młody człowiek.

Organizacja rozwinęła dużą akcję pomocową chrześcijanom w targanej konfliktami zbrojnymi Syrii. Obecnie doszła także pomoc w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Pomoc Kościołowi w Potrzebie sfinansowała zakup maseczek, odzieży ochronnej dla szpitali, środków dezynfekcyjnych.

Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej. Dzięki sprzedaży, także w Krakowie, wyrobów z drewna oliwnego, wykonanych przez chrześcijan z Betlejem, pomaga im godnie żyć. Akcje pomocowe można wesprzeć dzięki tzw. daromatom, umieszczonym na kolejowych dworcach głównych w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, oraz za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia www.pkwp.org, gdzie podane są również szczegółowe informacje o działalności tej organizacji katolickiej.

Wystawę można oglądać do 3 września na odcinku Plant między ulicami Wiślną i Franciszkańską.