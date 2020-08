Pielgrzymi na rowerach w niedzielę dotrą do Królowej Polskiego Morza  

Zgodnie z tradycją swoje pielgrzymowanie rozpoczęli oni od wejścia na Giewont 1 sierpnia. Dzień później - już na rowerach - wystartowali z sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach.

Na trasie XII Góralskiej Pielgrzymce Rowerowej znalazły się Kraków, Mogiła, Jasna Góra, Piotrków Trybunalski, Niepokalanów, Skępe, Chojnice, Sianowo, Rybno, a na koniec Swarzewo (tam znajduje się sanktuarium Królowej Polskiego Morza) i Hel.

Początkowo na pielgrzymkę zapisanych było około stu osób. Wielu przeszkodziła pandemia koronawirusa. Jak tłumaczy Jan Blańda, główny organizator, chodzi nie tylko o lęk przed zakażeniem - to także kwestia urlopów czy organizacji noclegów.

- To jedna z naszych najtrudniejszych pielgrzymek pod względem organizacyjnym - przygotowywana trochę w trudzie, trochę w lęku - mówi J. Blańda.

Ks. Tadeusz Skupień, kapelan pielgrzymki, dodaje jednak, że "nastawienie tych, którzy jednak zdecydowali się pojechać jest pozytywne".

Hasłem tegorocznego przejazdu są słowa "Królowo nasza od zarazy chroń".

- To nie jest tylko intencja pielgrzymkowa. W całym naszym życiu chcemy, żeby Bóg chronił nas od zarazy - tłumaczy ks. T. Skupień, który podobnie jak w poprzednich latach, jest autorem towarzyszącego rowerzystom motta.

Dodaje, że celowo nie pada tam np. określenie "pandemia". - Słowo "zaraza" ma też inne znaczenia, nie tylko medyczne. Chodzi też o wirusy, które dotykają serc i dusz ludzkich - wyjaśnia kapłan.

Góralska Pielgrzymka Rowerowa z Giewontu na Hel jest organizowana już po raz dwunasty. W tym roku pielgrzymi mają do przejechania ok. 1000 km, zmierzając niemal wprost nad Bałtyk. Bywały jednak edycje dłuższe. W 2018 roku, dla uczczenia stulecia polskiej niepodległości, rowerzyści przejechali 2,5 tys. km "wokół Polski". Pielgrzymka trwała wtedy od 26 lipca do 15 sierpnia.