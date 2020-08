Belgijski kolarz Remco Evenepoel z ekipy Deceuninck-Quick Step zwycięstwo zapewnił sobie już 8 sierpnia, podczas przedostatniego etapu TdP.

Po długiej ucieczce na trasach wokół Bukowiny Tatrzańskiej wygrał 4. etap z przewagą 1 minuty i 48 sekund nad drugim Fuglsangiem Jakobem (Astana).

Przekraczając linię mety, R. Evenepoel we wzruszającym geście wyjął z kieszeni numer startowy "75". To z nim startował jego klubowy kolega Fabio Jakobsen, który po dramatycznej kraksie na pierwszym etapie tegorocznego TdP w Katowicach w ciężkim stanie trafił do szpitala.

- Remco już wygrał wyścig. Nie ma co do tego wątpliwości - mówił w Bukowinie Rafał Majka, który na górskim etapie zajął 4. miejsce.

Piąty etap - 188 km z Zakopanego do Krakowa - wygrał po finiszu z peletonu Włoch Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Drugi był Niemiec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), a trzeci - Włoch Alberto Dainese (Sunweb). Najlepszy z Polaków Szymon Sajnok (CCC) zajął 9. miejsce.

W trakcie 5. etapu TdP kolarze mieli do pokonania 188 km z Zakopanego do Krakowa. Miłosz Kluba /Foto Gość

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej - tak, jak w Bukowinie Tatrzańskiej - pierwsze miejsce zajął R. Evenepoel, a R. Majka był 4.

W dwóch dodatkowych klasyfikacjach triumfowali kolarze reprezentacji Polski: najlepszym "góralem" został Patryk Stosz, a najaktywniejszym zawodnikiem - Maciej Paterski. Koszulkę zwycięzcy klasyfikacji punktowej założył Słoweniec Luka Mezgec z australijskiej ekipy Mitchelton-Scott, która okazała się najlepsza drużynowo.

Tour de Pologne był pierwszym wyścigiem etapowym najwyższej klasy UCI po prawie 5-miesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią. Odbywał się w ścisłym rygorze sanitarnym.

W niedzielę uczestników wyścigu pozdrowił papież Franciszek. - Kieruję serdeczne pozdrowienia dla uczestników Tour de Pologne, międzynarodowego wyścigu kolarskiego, który w tym roku dedykowany jest pamięci św. Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin - powiedział podczas niedzielnej modlitwy "Anioł Pański".