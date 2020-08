Uroczystości rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył o. Gwidon Hensel OFM, wikariusz prowincji oo. bernardynów. Po Mszy św. wierni modlili się na dróżkach, uczestnicząc w procesji Boleści Maryi, którą zakończyły nieszpory przy Domku Matki Bożej.

- Przychodzimy tutaj nie tylko po to, by wyrazić naszą cześć Maryi, nie tylko po to, by świętować, ale właśnie po to, by zanurzyć się w rezerwuarze łaski i miłosierdzia. Przychodzimy z całym ciężarem i bagażem naszej codzienności i grzechów, naszej niedoskonałości i słabości. Ten bagaż przynosimy tutaj, na Kalwarię, na tę szczególną górę, aby doznać i doświadczyć odnowienia łaski i mocy chrztu - mówił podczas celebracji o. Gwidon. Jak dodał, nawiązując do wydarzenia z życia Eliasza, prorok przychodzi w doświadczeniu swojej bezsilności i staje wobec Boga, który nie objawia się w strasznych zjawiskach swojej mocy i potęgi, ale w swojej łagodności, w łagodnym szmerze.

- Bóg chce na tej górze objawić się w łagodnym szmerze Ducha Świętego, który przychodzi w naszej modlitwie, ale przede wszystkim w sakramentach - przekonywał o. Hensel, a odwołując się do słów Ewangelii, tłumaczył, że do Kalwarii pątnicy przybywają po to, by jak Piotr usłyszeć na nowo słowa Jezusa: "Przyjdź! Przyjdź po falach i odmętach".

- Pójście w stronę Mistrza wymaga odwagi ze strony uczniów. Dziś wyruszymy z procesją współcierpienia. Chcemy pójść za Tą, która nigdy nie zwątpiła, chcemy pójść pod krzyż Chrystusa, przez dni i godziny samotności, przez doświadczenie zmartwychwstania, ale też doświadczenie rodzącego się Kościoła - podkreślał o. Gwidon.

Przypomniał też słowa zawierzenia Maryi, które towarzyszyły Polakom od ślubów Jana Kazimierza przez Śluby Jasnogórskie. Stwierdził, że wymagają one wierności ze strony składających przyrzeczenia. - Przypominamy sobie te słowa, bo one są drogą, którą musimy przejść, aby także dziś wobec burz i przeciwności przetrwać, opierając się na ramieniu Tej, która pod krzyżem Chrystusa podtrzymywała cały Kościół w chwili zwątpienia i słabości - mówił o. Hensel, zachęcając wszystkich do bezgranicznego zaufania Maryi, która jest naszą przewodniczką w oddaniu się Bogu.

W najbliższy piątek 14 sierpnia uroczystości odpustowe pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego rozpoczną (o godz. 15) nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej. Następnie odbędzie się procesja Pogrzebu Matki Bożej, po której, o godz. 18, odprawiona zostanie Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia Msza św. w kościele Grobu MB zostanie odprawiona już o godz. 6 rano. Po niej odbędzie się procesja Wniebowzięcia NMP, a o godz. 11 przy ołtarzu polowym Mszę św. odprawi abp Jędraszewski.