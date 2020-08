W sumie w naszym województwie jest już 5073 przypadków SARS-CoV-2. Tylko ostatniej doby zakażenie potwierdzono u 138 kolejnych osób. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało zaś, że od piątku 14 sierpnia powiat nowotarski, gdzie w ostatnich dniach był duży przyrost zakażeń (jednym z ognisk jest szpital powiatowy, gdzie chory jest m.in. ordynator oddziału neurologicznego), znajdzie się w strefie żółtej. W konsekwencji w Nowym Targu odwołano już mecze sparingowe pomiędzy drużyną hokejową Podhale Nowy Targ z wszystkimi drużynami, z którymi hokeiści z Podhala mieli się zmierzyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

Z kolei dziś po południu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował, że zakażony jest asystent członka zarządu - Marty Malec-Lech, który przebywa na izolacji domowej. W związku z tym, po wdrożeniu odpowiednich procedur sanepidu, kwarantannie domowej poddano kilku innych pracowników: członka zarządu województwa, trzech pracowników biura prasowego, dwóch pracowników departamentu edukacji, kierowcę urzędu oraz jednego z radnych województwa. Przemodelowany został też system pracy w kancelarii zarządu UMWM. Sam urząd pracuje bez zakłóceń.

Na kwarantannę trafił też nowy wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który, jak się okazało, w ostatnich dniach miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Zgodnie z procedurami najbliżsi współpracownicy wojewody oraz osoby, z którymi się kontaktował, zostały lub niebawem zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Według informacji przekazanych przez MUW wojewoda czuje się dobrze. Ani on, ani osoby z jego otoczenia nie mają objawów infekcji. Dziś odbył on - wraz z wicewojewodą Zbigniewem Starcem - wideokonferencje ze starostami i dyrektorami małopolskich szpitali. Było to konieczne, ponieważ krakowski Szpital Uniwersytecki (gdzie trafiają chorzy na COVID-19) sygnalizuje potrzebę uruchomienia kolejnego szpitala jednoimiennego dla zakażonych koronawirusem oraz wypracowania modelu opieki nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej, który pozwoliłby odciążyć SU.

Według urzędników prace zmierzające do wskazania kolejnego małopolskiego szpitala jednoimiennego trwają już od pewnego czasu i obejmują szereg aspektów - nie tylko liczbę łóżek, ale także na przykład infrastrukturę potrzebną do tlenoterapii.

W Szpitalu Uniwersyteckim może być leczonych maksymalnie ok. 430 chorych. Obecnie jest jeszcze ok. 100 wolnych miejsc.