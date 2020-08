Tornistry pełne uśmiechów pojadą na Wschód  

Przybory szkolne można przynosić do biura Caritas w Krakowie do końca sierpnia.

Krakowska Caritas po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Tornister pełen uśmiechów", dzięki której dzieci z ubogich rodzin dostają niezbędne przybory szkolne. Ze względu na pomoc, którą otrzymują dzieci w Polsce, Caritas postanowiła, że zebrane artykuły szkolne zostaną przekazane dzieciom zza wschodniej granicy.

- Na Ukrainę trafią one za pośrednictwem pracujących tam księży i sióstr zakonnych. Potwierdzają oni ogromną potrzebę pomocy tamtejszym mieszkańcom. Chociaż na terenie zachodniej Ukrainy nie są prowadzone działania wojenne, to jednak mieszkańcy doświadczają biedy wywołanej ogólną sytuacją w kraju - zauważa Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas. - Przybory szkolne i zabawki przyniosły też do biura Caritas dwie młode pary, które poprosiły gości weselnych o przekazanie ich zamiast kwiatów. Nowożeńcom życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu szczęśliwych lat wspólnego życia - dodaje A. Homan.

Przybory szkolne można przynosić do biura Caritas w Krakowie (ul. Ossowskiego 5). Co ważne, w odpowiedzi na kryzys związany z epidemią koronawirusa w tym roku akcja została rozszerzona o działania związane z zapewnieniem dzieciom dostępu do komputerów potrzebnych do nauki zdalnej.

- Caritas Polska przekazała krakowskiej Caritas 9 laptopów, które trafią do świetlic środowiskowych prowadzonych przez Caritas w Tenczynku, Krakowie i Wieliczce. Tam dzieci będą mogły nie tylko korzystać z komputerów na miejscu, ale także wypożyczać sprzęt do nauki online, np. w czasie epidemii - wyjaśnia A. Homan.