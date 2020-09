Do wybuchu doszło we wtorek 4 sierpnia po godz. 17.00 czasu polskiego, w północnej dzielnicy Bejrutu. Ponad 5000 osób zostało rannych, a co najmniej 135 zginęło. Już następnego dnia Caritas Polska przesłała do Caritas Liban 100 tys. zł z własnych środków.

Pracownicy i wolontariusze Caritas Liban natychmiast po wybuchu rozpoczęli pomoc poszkodowanym: udzielają pomocy medycznej, rozdają żywność, organizują prace porządkowe oraz schronienie dla ofiar katastrofy. Zebrane w Polsce pieniądze zostaną z kolei przeznaczone na remont i odbudowę zniszczonych wybuchem domów oraz na długofalową pomoc dla mieszkańców Bejrutu.

Z apelem, aby niedziela 16 sierpnia stała się dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu, zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prosząc, aby objąć modlitwą ofiary tragedii, a przed kościołami zorganizować zbiórkę pieniędzy.

- Mieszkańcy archidiecezji krakowskiej jak zawsze pokazali swoją solidarność z potrzebującymi. Gorąco dziękujemy! - mówi Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.