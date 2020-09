100 litrów krwi na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II  

Wśród chętnych do podzielenia się tym bezcennym darem z siebie byli m.in. duszpasterze sanktuarium: kustosz - ks. Tomasz Szopa oraz ks. Dariusz Chrostowski.

W naszym województwie cały czas trwa akcja społeczna "Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię", która ma promować honorowe krwiodawstwo wśród mieszkańców regionu. Zaplanowane zostały akcje promocyjne (z wykorzystaniem m.in. bilbordów, plakatów i mediów społecznościowych), a w całe przedsięwzięcie zaangażowane zostaną punkty krwiodawstwa w całym regionie, szkoły i parafie.

Co więcej, do udziału w wydarzeniu zaproszono znanych Małopolan, którzy będą zachęcać do podzielenia się krwią z potrzebującymi. Do honorowego dawstwa krwi zachęca także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, a w najbliższych dniach księża w Archidiecezji Krakowskiej będą o to apelowali do wiernych w czasie ogłoszeń duszpasterskich.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ze względu na pandemię i czas wakacji, stacjom krwiodawstwa udaje się zebrać zaledwie jedną trzecią potrzebnej krwi. Jej brak może spowodować m.in. opóźnienie zaplanowanych już operacji.

Krew może oddać każda zdrowa pełnoletnia osoba. Rekordzista Polski i Europy w oddawaniu krwi pochodzi z Małopolski. Pan Andrzej ze Starego Sącza oddał już 95,9 litrów krwi. Od upragnionych 100 litrów dzielą go niecałe 2 lata.

Akcja w sanktuarium św. Jana Pawła II została zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi klubu sportowego Cracovia.