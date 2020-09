Przewodniczył jej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Nawiązując do słów św. Pawła zawartych w Liście do Koryntian ("Jeśli chce się być uczniem Chrystusa, to trzeba być głupim wobec mądrości tego świata"), zauważył, że kiedy ma się świadomość, iż jest się głupim dla mądrych tego świata, ma się poczucie, że jest się uczestnikiem Bożej mądrości, i że wykracza się poza to, co mówi zdrowy rozsądek i za czym przemawiają zmysłowe doświadczenia.

Taka historia wiary w mądrość Bożą, która przekracza mądrość ludzką, a także pokora i ufność objawiły się w 64. następcy św. Piotra - św. Grzegorzu I Wielkim, który prosił, aby nazywać go servus servorum Dei (łac. "sługa sług Bożych"). - Za tym pełnym pokory tytułem kryła się jego wielka otwartość i wrażliwość na ludzką biedę - podkreślał arcybiskup dodając, że św. Grzegorz Wielki jest szczególnym patronem zarówno dnia, jak i instalacji na urząd kanonika Krakowskiej Kapituły Katedralnej ks. Marka Wrężela.

Arcybiskup zaznaczył też, że na członkach kapituły spoczywa potrójne zobowiązanie. Pierwsze to zobowiązanie wobec Boga, która oznacza troskę o Boży kult i szerzenie kultu św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz św. Jadwigi Królowej. Drugie to zobowiązanie wobec tradycji duchowej naszego narodu, która głębokie zakotwiczenie ma w katedrze wawelskiej. - Potrzeba więc podtrzymywania religijno-narodowych tradycji i zwyczajów, troski o groby królów, biskupów, wieszczów, zasłużonych Polaków - mówił metropolita. Trzecim zobowiązaniem jest w końcu troska - w duchu odpowiedzialności - za dobra materialne, które są własnością kapituły.

Ks. Marek Wrężel święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Od 2009 r. jest proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach.

Krakowska Kapituła Katedralna istnieje od XI wieku i jest jedną z najstarszych instytucji diecezjalnych, która towarzyszy biskupom krakowskim w zarządzaniu diecezją i prowadzeniu jej. Do obowiązków Krakowskiej Kapituły Katedralnej należy wzbogacanie kultu Bożego w Kościele oraz służenie radą i pomocą biskupowi. Kanonicy posiadają prawo do stalli w kościele i do głosu na kapitule. Biskup krakowski sięga po ich porady w kwestiach ważnych i trudnych.

Kapituła Metropolitalna na Wawelu liczy 12 kanoników. Zasiada w niej także trzech kanoników seniorów: bp Jan Zając, ks. infułat Bronisław Fidelus oraz ks. infułat Adam Kubiś.