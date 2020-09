Przypomniał też, że pasterz kościoła krakowskiego, abp Adam Stefan Sapieha, stwierdził, że w tym miejscu musi powstać świątynia, której patronuje Matka Boża Królowa Polski.

- Działo się to wtedy, kiedy po raz czwarty dokonano rozbioru Polski, i kiedy nasza ojczyzna miała przestać istnieć. Tymczasem, wy zbudowaliście kościół poświęcony naszej Matce i Królowej - zaznaczył. - Dziś, kiedy obraża się i wyśmiewa symbole religijne przez wrogą Bogu ideologię, kierując nasze serca w kierunku przeciwnym Stwórcy, wy budujecie kościół i chcecie mieć piękną świątynię. Za tym szlachetnym pragnieniem kryje się umiłowanie Kościoła i poczucie, że wszyscy jesteśmy Bożym ludem.

Arcybiskup przekonywał też, że dzieje powstawania tej parafii i budowy świątyni świadczą o wierze mieszkańców miejscowości i przekonaniu, że trzeba mieć Boży Dom, w którym należy oddawać Bogu chwałę.

- Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny dzień, choć ze względów pandemii, przypada on w niełatwym czasie. Jest to dzień, w którym dajecie wyznanie wiary, że nawet wtedy, kiedy jest trudno i niełatwo, potrzebne jest wspaniałe miejsce, gdzie razem gromadzi się Boży lud, zjednoczony Słowem i Eucharystią, by umocnić swoją wiarę i mieć nadzieję na spotkanie z Chrystusem w wiecznej chwale. Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, patronka parafii, ma was w swojej prawdziwie matczynej i królewskiej opiece - zakończy metropolita.

Plan utworzenia samodzielnej placówki duszpasterskiej w Łętowem zrodził się w 1917 r., gdy proboszczem i dziekanem w Mszanie Dolnej został ks. Józef Stabrawa. Hasło "kościół w Łętowem" napotkało wiele trudności w realizacji. Pierwszą i najważniejszą był brak parceli pod budowę, a drugą fakt, że nie wszyscy mieszkańcy wsi podeszli do projektu z entuzjazmem. W 1925 r. Józef Węglarz z sąsiadami wybudował kaplicę na swej działce na osiedlu Folwark. Nie było to miejsce dogodne dla wszystkich, więc tego samego roku Sebastian Murzyn ofiarował dużą parcelę pod budowę kościoła i plebanii. Kaplicę na osiedlu Folwark rozebrano, a materiał z rozbiórki przeniesiono na plac budowy świątyni do ponownego wykorzystania. Parafianie ofiarnie wznosili drewniany budynek podobny do dużego baraku. Po zakończeniu tych prac, świątynia została ponownie poświęcona 8 grudnia 1939 r. przez księdza dziekana Józefa Stabrawę.

Na mocy dekretu wydanego przez ówczesnego ordynariusza, 1 stycznia 1942 r. erygowano samodzielną parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem. Jej administratorem został ksiądz Władysław Magiera, który niedługo potem, 31 maja 1947 r., zginął zastrzelony przez bandytów. Następnym proboszczem był ks. Franciszek Zyzański, a po nim parafię objął ks. Stanisław Grunwald (pseudonim konspiracyjny Wincenty Nowak), który 5 listopada 1952 r. opuścił parafię, by wstąpić do nowicjatu Księży Chrystusowców. 10 listopada 1952 r. parafia została przekazana Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów, którzy pracują tutaj do dziś. 19 września 1975 r. kardynał Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni.