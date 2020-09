Kard. Marian Jaworski spocznie w Kalwarii Zebrzydowskiej  

Uroczystości pogrzebowe kard. Mariana Jaworskiego rozpoczną się we wtorek 8 września w Lubaczowie. Z Lubaczowem kard. Jaworski związany był od 1984 roku, kiedy to Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w tym mieście. W tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pożegnanie ze zmarłym kardynałem rozpocznie się o 15.00, a o 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji. Według informacji ks. Andrzeja Stopyry, proboszcza lubaczowskiego sanktuarium, będzie jej przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. W środę Msza św. w intencji kardynała zostanie tam odprawiona o 10.00

Jak podaje Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, w czwartek pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej pożegna społeczność akademicka Krakowa. W kolegiacie św. Anny od 16.15 będzie trwać modlitwa przy jego trumnie, a o 17.00 zostanie odprawiona Msza św. z udziałem środowisk akademickich miasta.

W piątek 11 września ostatnie pożegnanie metropolity lwowskiego seniora odbędzie się w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza św. z obrzędem pożegnania zostanie odprawiona o 11.00. O 10.00 w bazylice Matki Bożej Anielskiej rozpocznie się modlitewne czuwanie przy zmarłym.

Trumna z ciałem kard. Jaworskiego, zgodnie z jego ostatnią wolą, spocznie w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.