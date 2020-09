Nie żyjemy tylko dla siebie  

Hasłem XXVIII Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii zebrzydowskiej, która odbyła się w niedzielę 13 września, były słowa: "Człowiek jest powołany do pełni życia".

Mówiąc o różnych wymiarach "życia w pełni" abp Marek Jędraszewski wskazał m.in. na małżeństwo i rodzinę. Podkreślał znaczenie wzajemnej wierności i otwartości na przyjście na świat dzieci.

- To jest chrześcijańskie małżeństwo. To jest ta wspólnota, do której Bóg powołał człowieka. To jest ta wspólnota, dla której najwyższym wzorem jest sama Trójca Przenajświętsza - tłumaczył metropolita krakowski. Przypominał, że oprócz materialnej troski o dzieci istotne jest także dbanie o ich duchowość, przekazywanie im "swojej wiary, swojej miłości do Boga".

Odwołał się także do wspólnoty, którą stworzyli przybyli do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymi.

- Matko Najświętsza, Matko Kalwaryjska, która zechciałaś nas tak licznie zgromadzić dziś wokół siebie na kalwaryjskim wzgórzu, nieustannie pokazuj nam Chrystusa. Prowadź nas drogą do Niego. Ucz nieskończonego zaufania do Tego, który dla nas i naszego zbawienia stał się bratem każdej i każdego z nas. Jednocześnie pokazuj jak dobrze, jak wspaniale, jak szczęśliwie jest być blisko Jezusa - tak blisko, że Swoją rączką przygarnie, przytuli, pobłogosławi - modlił się metropolita.

- Ucz nas tego Matko, bo przecież wiemy: nie żyjemy tyko dla siebie i nie umieramy tylko dla siebie - zakończył.