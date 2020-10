Szlachetna Paczka poszukuje jeszcze 3 tys. wolontariuszy  

W czwartek 8 października zaprezentowane zostało hasło: "W tym sęk, by pokonać lęk", które z myślą o Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości opracował Michał Rusinek. Pisarz postanowił bowiem wesprzeć poszukiwania wolontariuszy, a to już ostatnia chwila, by zasilić szeregi Paczki.

- Największym wrogiem pomagania jest lęk. To nie jest lęk czyjś, tylko lęk w nas, który powinniśmy pokonać - mówi M. Rusinek, literaturoznawca, pisarz, tłumacz, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej oraz prezes fundacji polskiej noblistki. - Hasło ma spełniać takie właśnie zadanie - motywować do pokonywania w sobie lęku, by zachowując zdrowy rozsądek, zbliżyć się do człowieka, który nas potrzebuje - dodaje. To ważne, bo kryzys wywołany przez pandemię sprawił, że wiele rodzin potrzebuje pomocy bardziej niż kiedykolwiek.

Aby najbliższe edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mogły dojść do skutku, już teraz powinna być gotowa do działania cała drużyna wolontariuszy. Niestety, w całej Polsce wciąż jeszcze brakuje 3 tys. SuperW. Jak ich przyciągnąć i ogłosić wszystkim, by się nie bali, ale mieli odwagę pomagać? Być może skutek odniesie fakt, że hasło kampanii zostało dziś wyświetlone na fasadzie krakowskiej Tauron Areny (czyli na największym ekranie LED w Europie) tak, by zobaczyli je wszyscy mieszkańcy miasta.

Warto dodać, że organizatorzy jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce dokładają obecnie wszelkich starań, by Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Wypracowane rozwiązania opiniuje ekspert z zakresu wirusologii - dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

Co więc trzeba zrobić, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości? Szczegóły można znaleźć na www.szlachetnapaczka.pl/superw.