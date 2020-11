Nie żyje ks. Czesław Sandecki  

Ksiądz Sandecki od 8 października przebywał w izolacji domowej. Do szpitala trafił 14 października.

O zdrowie dla swojego proboszcza modlili się codziennie wikariusze parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach. Apel do wiernych o modlitwę w tej intencji był ponawiany również w parafialnych mediach społecznościowych.

Ks. Czesław Sandecki był proboszczem parafii na Czyżynach od 10 lat. Odszedł do domu Ojca w dniu parafialnego odpustu.

Urodził się w 1959 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku.

Pracował w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży i był wizytatorem katechetycznym w rejonie Kraków-Centrum. W 2004 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) obronił pracę doktorską pt. "Katecheza szkolna a religijność polskich studentów".

Był dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Krakowie na ul. Pędzichów. Po skończeniu kadencji dyrektora wrócił do pracy w kurii, najpierw do Wydziału Katechetycznego, a następnie do Wydziału ds. Duszpasterstwa Ogólnego, którym kierował. Posługiwał także m.in. w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie.

Trzecią parafią w jego życiu kapłańskim, do której został posłany w 1990 roku jako wikariusz, była parafia św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach, gdzie pracował 3 lata. W 2010 roku został tam proboszczem.

Był nominowany do tytułów Filantrop Krakowa i Proboszcz Roku Małopolski.

Pełnił funkcję dziekana dekanatu X Kraków-Mogiła.