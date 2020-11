Znamy laureatów Nagrody im. ks. prof. Józefa Tischnera  

Robert Piłat, Aleksandra Domańska i Marina Hulia zostali laureatami 20. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera. To wyróżnienie przyznawane jest od 20 lat intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym.

Laureaci kontynuują myśl ks. Tischnera, który potrafił łączyć te odrębne światy.

Jury nagrodziło w tym roku Roberta Piłata w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację "myślenia według wartości". Otrzymał wyróżnienie za książkę "O rozsądku i jego szaleństwach", w której - jak głosi werdykt - przypomina, że filozofia ma służyć dobremu życiu. "Jego wnikliwe analizy dowodzą, że roztropność sprzyja ludzkiemu rozwojowi, a chwile spełnienia zawsze naznaczone są kruchością" - czytamy w uzasadnieniu decyzji jurorów.

Aleksandra Domańska została wyróżniona w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności". Nagrodzono ją za książkę "Bohatyrowicze. Szkice do portretu", w której bada historyczne przyczyny podziałów wśród Polaków. "Wskazuje na skłonność do gloryfikacji klęski i związany z nią trwały uraz do sił postrzeganych jako obce. Aleksandra Domańska szkicuje barwny, zaktualizowany Polaków portret własny" - głosi werdykt jury.

Marinę Hulię doceniono w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych, współtworzących "polski kształt dialogu Kościoła i świata". Została ona wyróżniona za działalność na rzecz uchodźców i więźniów. "Marina Hulia budzi wrażliwość na los innych narodów i pomaga budować Polskę dla ludzi, a nie tylko dla Polaków" - piszą jurorzy.

- Tegoroczna edycja jest podwójnie wyjątkowa. Świętujemy jubileusz 20-lecia przyznawania nagrody, ale też borykamy się z pandemią, która uniemożliwia zorganizowanie tradycyjnej, gromadzącej setki widzów gali. Na szczęście służą nam pomocą nowoczesne środki telekomunikacji, które pozwoliły nam odbyć burzliwe obrady jury, a wkrótce pozwolą transmitować galę - mówi Łukasz Tischner, sekretarz kapituły.

Jak podkreśla, tegorocznych laureatów łączy "wrażliwość na historię czy raczej historie". - Robert Piłat pokazuje, jak wiele możemy zaczerpnąć z mądrości dawnych myślicieli, z ich nadziei i z porażek, w jak znacznym stopniu pomagają nam dziś żyć. Aleksandra Domańska prowadzi nas w głąb polskiej historii, byśmy przejrzeli się w lustrze i umieli uczyć się na starych błędach. Marina Hulia wreszcie wyczula nas na konkretne historie ludzi: uchodźców, więźniów, osób wykluczonych, mobilizując do pomocy oraz przełamywania narodowych i społecznych stereotypów - wyjaśnia. Jego zdaniem, wszyscy są "w jakimś sensie niedzisiejsi, bo świetnie bronią się przed presją doraźności i cierpliwie robią swoje".

Retransmitowana w internecie gala wręczenia nagrody z udziałem kapituły i laureatów odbędzie się w sobotę 21 listopada o 17.00.