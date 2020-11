Jeśli nie uda się zdobyć pomocy od społeczeństwa, wiosną staniemy przed dramatycznym pytaniem: "Co dalej?!", a może nawet przed koniecznością ograniczenia opieki nad pacjentami - nie kryje Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa 67 proc. kosztów opieki hospicyjnej, a dokładna kwota uzależniona jest od liczby chorych pozostających pod opieką hospicjum stacjonarnego i domowego. Za 2019 r. było to 7 mln 264 tys. zł, a za pierwsze półrocze 2020 r. wpłynęły 3 mln 480 tys. zł, co oznacza, że za cały 2020 r. kwota będzie niższa niż w ubiegłym roku o kilkaset tysięcy złotych. - Co ważne, do refundacji z NFZ, miesięcznie musimy dopłacać ok. 230-250 tys. zł (to również zależy od liczby chorych). Do ubiegłego roku nie mieliśmy z tym problemów - mówi J. Stokłosa.

Pandemia nie tylko daje się we znaki podopiecznym hospicjum, ale też mocno osłabiła budżet tego wyjątkowego miejsca. Monika Łącka /Foto Gość

33 proc. wydatków hospicjum przez lata pokrywało społeczeństwo, czyli darczyńcy rozumiejący, że istnienie takiego miejsca jest bezcenne i że jego pomocy może kiedyś potrzebować każdy z nas. Większość ofiarodawców wspierała hospicjum podczas corocznych Pól Nadziei. Niestety, w tym roku, w związku z pandemią, na konto hospicjum wpłynęło nie ok. 500 tys. zł, jak zazwyczaj, ale tylko 80 tys. zł. Prawie 200 tys. zł mniej udało się też zdobyć zarówno z wpływów z 1 proc. podatku dochodowego, jak i z kwest prowadzonych podczas pogrzebów. - W związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy nasza Kwesta Listopadowa w najbliższych dniach nie może się odbyć, dlatego bardzo prosimy o datki, które będzie można złożyć poprzez internet, na www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka lub na pomagam.pl/pola-nadziei. Można też wesprzeć nas, robiąc tradycyjny przelew - apeluje Renata Połomska, koordynator Pól Nadziei.

Więcej o sytuacji Hospicjum św. Łazarza piszemy w najnowszym "Gościu Krakowskim" nr 44 (na 1 listopada).