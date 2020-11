Wyciągnij do nich rękę. Światowy Dzień Ubogich  

W tym roku, z powodu trwającej pandemii, nie stanie na Małym Rynku Namiot Spotkania. Światowy Dzień Ubogich jednak odbędzie się, choć w zmienionej formule, bo - jak podkreśla ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej - potrzebujących, dotkniętych biedą i odrzuceniem nie można zostawić samych.

W tym roku Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest pod hasłem: "Wyciągnij rękę do ubogiego". "Wyciągnięcie ręki to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości" - napisał papież Franciszek w tegorocznym orędziu związanym z obchodami tego wydarzenia.

W niedzielę 15 listopada abp Marek Jędraszewski odprawi w bazylice Mariackiej Mszę św. Po Eucharystii zostaną ogłoszone wyniki pierwszej edycji konkursu "Błogosławieni Miłosierni 2020", którego ideą jest nagrodzenie zaangażowania oraz ciężkiej pracy organizacji charytatywnych, niosących pomoc osobom najbardziej potrzebującym na terenie archidiecezji krakowskiej.

- Istnieje bardzo wiele instytucji oraz grup i społeczności, które każdego dnia wykonują tytaniczną pracę dla bliźniego. Działalność wielu z nich jest wprost nieoceniona i charakteryzuje je duża efektywność, zaangażowanie wolontariatu oraz innowacyjność w tworzeniu projektów - podkreślają organizatorzy diecezjalnego konkursu.

Światowy Dzień Ubogich to także konkretna materialna pomoc. Po zakończeniu Mszy św. potrzebujący otrzymają żywność w formie tzw. Paczek w Starym Mieście, które na ul. Szpitalnej rozdawać będą siostry duchaczki. Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, przy wsparciu Arcybractwa Miłosierdzia, wyda ponad 200 ciepłych posiłków i rozdawać będzie ubogim herbatę. Także siostry albertynki będą wspierać potrzebujących, rozdając ciepłe buty na zimę oraz posiłki.

Z okazji 4. Światowego Dni Ubogich w punktach pomocy wspierających ludzi dotkniętych biedą oraz kryzysem bezdomności rozdawane będą kubki termiczne oraz maseczki. - Kubki termiczne, utrzymujące ciepło napoju, pomogą potrzebującym przetrwać nadchodzące mrozy, a maseczki to wsparcie w walce z trwającą pandemią koronawirusa - tłumaczy ks. Michalczewski.

Do osób starszych i samotnych, które pozostają w domach, dotrą wolontariusze.

W tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek napisał: "Zawsze spotkanie osoby ubogiej jest dla nas wyzwaniem i pytaniem: co możemy zrobić, aby wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć jej marginalizację i cierpienie?". Ojciec Święty wskazuje, że chrześcijanin jest szczególnie wezwany do dzielenia się z drugim człowiekiem. "Krzyk milczenia wielu ubogich musi docierać do ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty" - dodał w dokumencie Ojciec Święty.



Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2017 r. i od tego czasu jest obchodzony co roku w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla.