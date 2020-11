Podpisana została umowa najmu centrum Expo na szpital tymczasowy  

Umowę podpisali wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes firmy Targi w Krakowie (właściciela i operatora Expo Kraków) Grażyna Grabowska i prezes Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Artur Asztabski.

Jak tłumaczy wojewoda, podpisanie umowy nastąpiło dopiero dziś (9 listopada), ponieważ cały czas trwały negocjacje z właścicielem centrum Expo przy ul. Galicyjskiej. Chodziło przede wszystkim o kwestie finansowe i o to, aby żadna złotówka nie była wyrzucona w błoto, lecz trafiła na ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Szpital tymczasowy w Expo ma być gotowy do końca listopada. Nie oznacza to jednak, że od razu będzie uruchomiony, bo być może inne placówki będą w stanie zajmować się pacjentami zakażonymi koronawirusem. W ich leczenie włączone są niemal wszystkie placówki medyczne w województwie, które mają odpowiednią aparaturę, zwłaszcza tlenową.

W jednej z hal centrum Expo infrastruktura tlenowa jest już prawie gotowa, a w drugiej wciąż jest przygotowywana. Generalnym wykonawcą prac jest Chemobudowa SA.

Docelowo w szpitalu tymczasowym będzie 375 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Miejsca będą uruchamiane stopniowo, a za przygotowanie medyczne tej inwestycji odpowiada Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera. Daje on część personelu, ale na pewno będzie go za mało, by szpital mógł zacząć działać. - Apeluję do osób z jakimkolwiek wykształceniem medycznym, do osób po kursach medycznych, aby się zgłaszały. Pomoc będzie potrzebna, bez tego szpital nie ruszy - nie kryje Artur Asztabski.