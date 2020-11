Wieczór z fotografiami o. Studzińskiego  

Ze względów epidemicznych spotkanie "Wieczór z fotografiami o. Adama Studzińskiego OP (1911-2008)", zorganizowane przez Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, odbędzie się w formie online. Transmisja rozpocznie się 24 listopada o godz. 18 na kanale "Dominikanie Kraków" w serwisie YouTube. Marcin Sanak i prof. Marek Walczak zaprezentują część zbioru o. Adama, obejmującą jego fotografie wykonane w Palestynie w latach 1941-1943 oraz po wojnie w Krakowie, w trakcie prace renowacyjnych i konserwatorskich w klasztorze dominikanów. Po zakończeniu transmisji zapis spotkania będzie już na stałe dostępny w serwisie YouTube.

Prezentacja będzie podsumowaniem prac konserwatorskich i digitalizacyjnych zbioru o. Studzińskiego odbywających się w latach 2918-2020. - Dzięki pracom z lat 2018-2020 udało się poddać konserwacji i digitalizacji ponad 900 negatywów, zawierających ponad 23 tys. fotografii. W następnych latach planujemy opisać zawartość negatywów oraz udostępnić zdjęcia w internecie - poinformował M. Sanak z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów.

Ojciec Studziński w czasie II wojny światowej towarzyszył żołnierzom polskim jako kapelan m.in. w bitwie pod Monte Cassino, gdzie służył w 4 Pułku Pancernym "Skorpion". Za odwagę w służbie na pierwszej linii pod Monte Cassino udekorowano go krzyżem Virtuti Militari, który do końca życia nosił dumnie na habicie. Po wojnie był m.in. duszpasterzem na warszawskim Służewie, więźniem politycznym, by na koniec, na początku lat 60., osiąść w krakowskim konwencie dominikanów. Zajmował się tu m.in. działalnością konserwatorską. Z czasem ukończył nawet wyższe studia w tej dziedzinie. Dzięki jego pasji i mrówczej wieloletniej (także fizycznej) pracy, kościół i konwent przy ul. Stolarskiej, pamiętające czasy św. Jacka, odkryły wiele tajemnic swojej przeszłości. Jego poszukiwania przypominały niekiedy badania detektywistyczne. Zgromadził przy okazji wiele cennych pamiątek dotyczących przeszłości polskich dominikanów. Był także duszpasterzem harcerzy i kombatantów. W 2006 r. został awansowany do stopnia generała WP.

Czytaj także: