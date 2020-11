Trwa akcja #OBożymMiłosierdziu  

Do wspólnego czytania encykliki św. Jana Pawła II "Dives in misericordia" zaprasza sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Pomysł na taką akcję pojawił się nieprzypadkowo. 30 listopada 1980 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, w trzecim roku swojego pontyfikatu Jan Paweł II podpisał bowiem w Rzymie encyklikę "Dives in misericordia". Za kilka dni minie więc 40 lat od tego wydarzenia, które wspominane będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach w tegoroczną pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 29 listopada.

W ramach duchowych przygotowań do tego dnia kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Bielas zachęca wszystkich do lektury tego papieskiego dokumentu. - W październiku zorganizowaliśmy w naszym sanktuarium sympozjum poświęcone encyklice "Bóg bogaty w miłosierdzie". Teraz chcemy ją przypomnieć czcicielom Bożego Miłosierdzia, nie tylko tym, którzy przychodzą do łagiewnickiego Wieczernika. Zapraszamy więc do czytania encykliki i nagrywania filmików z hasztagiem #OBożymMiłosierdziu, a następnie do wrzucania ich do internetu z oznaczeniem naszego sanktuarium - mówi ks. Bielas. - Mamy nadzieję, że wiele osób, a szczególnie sanktuaria Bożego Miłosierdzia i parafie pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, włączą się w tę akcję, dzięki której encyklika św. Jana Pawła II w roku 100. rocznicy jego urodzin znów ożyje - dodaje.

Na Facebooku zostało utworzone specjalne wydarzenie, a encyklikę można kupić m.in. w punkcie informacyjnym przy Domu Duszpasterskim w Łagiewnikach. Fragmenty dokumentu do indywidualnego czytania można z kolei wylosować, wchodząc na stronę www.milosierdzie.pl.