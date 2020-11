Grudniowa przedświąteczna zbiórka żywności, organizowana przez Caritas, pozwalała przygotować świąteczne paczki dla ok. 2-3 tysięcy osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Angażowało się w nią około tysiąca wolontariuszy. Dzięki hojności darczyńców można było przekazać potrzebującym od 20 do 30 ton trwałej żywności: konserw, cukru, makaronu, ryżu, oleju, herbaty, kawy, mąki, słodyczy.

Niestety, ze względów epidemicznych zbiórka prowadzona co roku w małopolskich sklepach nie może się odbyć.

- Nie udało się też zebrać pieniędzy na pomoc dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych podczas tradycyjnej "barankowej" akcji przed Wielkanocą. Tak jak w poprzednich latach zamówiliśmy cukrowe baranki, producent dostarczył je do parafii, a potem zaczęła się pandemia i baranki zostały w pustych kościołach… - mówi Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Odwołana została też Wielkanocna Zbiórka Żywności. Przeprowadzona we wrześniu, w bardzo okrojonym zakresie, zbiórka przekazać potrzebującym zaledwie 2 tony żywności.

- Dla osób starszych i schorowanych paczka z żywnością to nie tylko materialne wsparcie, ale i dowód, że nie zostali sami w tym trudnym czasie, że ktoś o nich pamięta. A ta wiedza daje im nadzieję i pomaga przetrwać. Do paczek chcemy dołożyć świąteczne kartki z życzeniami przygotowane przez dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas oraz stroiki wykonane przez osoby niepełnosprawne w Warsztatach Terapii Zajęciowej - tłumaczy A. Homan i dodaje, że w trakcie pandemii pracownicy i wolontariusze krakowskiej Caritas dostarczyli do domów samotnych seniorów kilkaset paczek z żywnością i środkami czystości. Dodatkowo przekazane zostały też paczki dla najuboższych podopiecznych prowadzonych przez Caritas placówek wsparcia dziennego i stacji opieki.

- Seniorzy czekają na świąteczną pomoc. Pomóżcie nam przekazać im świąteczne paczki! - apeluje Agnieszka Homan.

Szczegóły tego, jak można wesprzeć akcję, można znaleźć na www.krakowcaritas.pl.