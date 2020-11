Sklepy charytatywne wciąż otwarte  

Sklepy charytatywne działają w naszym mieście w trzech miejscach: przy ul. Wielopole 18a, ul. Kalwaryjskiej 28 oraz ul. Teligi 24. Można znaleźć tam wszelkiego rodzaju sprzęt AGD, biżuterię, odzież, obuwie, sprzęty kuchenne oraz zabawki. Pracownikami są osoby niepełnosprawne, które dzięki codziennym obowiązkom w sklepie mają szansę odmienić swoje życie.

- Robiąc u nas zakupy - nawet za symbolicznych kilka złotych - można pomóc nam przetrwać ten trudny czas i uchronić wszystkie miejsca pracy osób niepełnosprawnych. Jest to dla nas bardzo ważne, zwłaszcza obecnie, z uwagi na bardzo niepewne okoliczności. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by ktokolwiek z pracowników stracił pracę - tłumaczy Małgorzata Kwiecień ze sklepu charytatywnego.

Aktualnie, zgodnie z wymogami sanitarnymi, przed wejściem do sklepu klienci mają obowiązek dezynfekcji rąk, a wszyscy, łącznie z pracownikami, muszą mieć zasłonięte usta oraz nos.

- Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie. Prosimy - przyjdź i kup cokolwiek! Bez was nie przetrwamy - apeluje pani Małgorzata.