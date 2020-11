Z ojcem Szustakiem na pomoc psychiatrii dziecięcej  

Od I Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia będą przyjmowane darowizny, które fundacja o. Adama Szustaka OP przekaże Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Jest to szpital przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia z problemami psychiatrycznymi oraz rehabilitacyjnymi, wynikającymi z dziecięcego porażenia mózgowego.

"Szczególną troską chcemy otoczyć dzieci zmagające się z zaburzeniami psychicznymi. Codzienność pokazuje, że niestety jest ich coraz więcej. Nerwice szkolne, zaburzenia zachowania, zespoły nadpobudliwości ruchowej, zaburzenia lękowe, uzależnienia, depresje, rosnąca liczba samobójstw. Nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, ale po rozmowie z ludźmi blisko związanymi z MCN wiemy, że o psychiatrii dziecięcej mówi się w Polsce za mało" - opisują inicjatorzy zbiórki.

Jak podkreślają, problemy na tle psychicznym wciąż są w Polsce tematem tabu. "Rodzice czy opiekunowie, których dzieci cierpią z powodów zaburzeń psychicznych, nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia, od czego zacząć, do kogo zwrócić się po pomoc" - piszą.

Do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii trafiają często dzieci bardzo poranione psychicznie, fizycznie i seksualnie. Swoje doświadczenia odreagowują na otoczeniu, w którym się znajdują, niszcząc wszystko, co jest w zasięgu ich rąk. Z tego powodu oddziały szpitala są w nieustannym remoncie. Aby zagospodarować czas podopiecznym, potrzebne jest wyposażenie pracowni: kulinarnych, plastycznych, sportowych, a także regularna wymiana sprzętu i umeblowania sal pacjentów.

Fundacja "Malak" zbiera pieniądze na wyremontowanie i wyposażenie pracowni tematycznych oraz wymianę 105 łóżek szpitalnych. Potrzeba 500 tys. zł. Szczegóły na temat zbiórki oraz sposobów jej wsparcia można znaleźć na stronie www.fundacjamalak.pl.