Pomódlmy się z Janem Pawłem II  

O godz. 21 na facebookowej stronie parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach odbędzie się transmisja na żywo modlitewnego czuwania z kaplicy św. Karola Boromeusza. Zostanie udostępniona również na stronie facebookowej Święty4ever. - Będziemy modlić się szczególnie przez wstawiennictwo naszego świętego rodaka w intencji dzieci nienarodzonych oraz wszystkich rodzin, będziemy także prosić o ustanie pandemii - poinformował ks. Tomasz Jarosz, pomysłodawca i organizator akcji.

O tej samej porze modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II zostanie również odprawiona dziś w parafiach Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach (transmisja na facebookowej stronie parafii) oraz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej (transmisja na kanale parafii w serwisie internetowym YouTube.

- "Święty Jan Paweł II ze mną na zawsze - Święty4ever" to inicjatywa duszpasterska skupiająca ludzi, którzy chcą wyrazić bliskość ze świętym papieżem Polakiem oraz zgłębiać jego nauczanie. Akcja będzie trwała do 18 maja, czyli do rocznicy 101. urodzin Karola Wojtyły. W jej ramach zachęcamy do codziennego odmówienia o godz. 21.37 jednej dziesiątki Różańca oraz jednego wezwania z Litanii do św. Jana Pawła II, czytania tekstów papieskich (w poniedziałki, środy oraz piątki są publikowane stosowne fragmenty na kontach @swiety4ever na Facebooku oraz Twitterze), dostrzeżenie oraz okazanie pomocy potrzebującemu, który żyje obok nas, wystawianie wizerunków św. Jana Pawła II w oknach swoich domów oraz mieszkań, a także wywieszenia flagi papieskiej w dniach: 2 kwietnia, 27 kwietnia oraz od 13 do 18 maja - wyjaśnił ks. Jarosz.