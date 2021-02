Bp Muskus zaprasza społeczność muzułmańską do udziału w Dniu Islamu  

"Oby w naszym kraju nigdy i nikomu nie trzeba było przypominać, że sprawcy ataków na miejsca kultu odrzucają i depczą w gruncie rzeczy to, co głoszą i wyznają ich religie" - napisał krakowski biskup pomocniczy, nawiązując do tematu tegorocznych obchodów.

Bp Damian Muskus OFM zaprasza krakowską społeczność muzułmanów do udziału w tegorocznym Dniu Islamu i przywołuje swoją ubiegłoroczną wizytę z tej okazji w Centrum Muzułmańskim, gościnność gospodarzy tego miejsca, ich otwartość na przyjęcie "braci, którzy nazywają Abrahama swoim ojcem".

"Radość, którą wywołało to spotkanie, przygasiła nagła śmierć muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP pana Nedala Abu Tabaqa. Zapamiętałem Go jako człowieka serdecznego i otwartego. Do dziś wspominam złożone przezeń świadectwo: o Bogu, Który kocha nas wszystkich i o miłości, którą winniśmy się darzyć. Pamiętam też jego słowa o wzajemnym szacunku, który winien stanowić fundament relacji między przedstawicielami różnych religii" - napisał krakowski biskup pomocniczy.

"Myślę dziś o Jego - tak nagle przeciętym - życiu z żalem, a jednocześnie z ufnością, że Mufti spotkał się z Bogiem Miłosiernym i Litościwym, Któremu służył, budując pokój i międzyludzką solidarność" - dodał, składając muzułmanom wyrazy współczucia z powodu odejścia człowieka, który był ważny i bliski nie tylko społeczności muzułmańskiej.

Bp Muskus nawiązał także do tematu tegorocznych obchodów Dnia Islamu, którym jest wspólna ochrona miejsc kultu. "Zdaję sobie sprawę, jak wielkim problemem w skali globalnej jest niszczenie i profanowanie świątyń, domów modlitwy i cmentarzy. Oby w naszym kraju nigdy i nikomu nie trzeba było przypominać, że sprawcy ataków na miejsca kultu odrzucają i depczą w gruncie rzeczy to, co głoszą i wyznają ich religie" - podkreślił.

Na zakończenie wyraził żal, że ze względu na pandemię niemożliwe jest w tym roku bezpośrednie spotkanie, a obchody Dnia Islamu mogą się odbyć jedynie za pośrednictwem internetu. „Proszę, bądźmy tego dnia razem przynajmniej online” – zachęcił. "Oby doświadczenie pandemii, które stało się udziałem nas wszystkich, pogłębiło naszą wrażliwość na drugiego człowieka i jego cierpienie, nauczyło solidarności z najsłabszymi i zbudowało między nami relacje braterstwa. Ufam, że Bóg czuwa nad nami, a Jego miłosierdzie nas podtrzymuje" - zapewnił.

XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce odbędzie się 26 stycznia pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu". Wydarzenie, które będzie transmitowane na kanale YouTube, rozpocznie się o godz. 18.00.

Spotkanie rozpocznie się przy dźwiękach muzyki Orientu, po czym zaplanowano dwugłos chrześcijańsko-muzułmański nawiązujący do hasła tegorocznych obchodów. Ze strony katolickiej głos zabierze o. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, a perspektywę muzułmańską przybliży imam Arkadiusz Miernik.

Część spotkania poświęcona będzie wspomnieniom o tych, którzy odeszli. Macieja Musę Konopackiego wspominać będzie imam Rafał Berger, a muftiego Nedala Abu Tabaqa - bp Damian Muskus i imam Jabbar Koubaisy.

Po odczytaniu odnoszących się do tematyki tegorocznych obchodów fragmentów Ksiąg Świętych - Biblii i Koranu - muzułmanie wzniosą modlitwę spontaniczną "Dua", a chrześcijańską modlitwę wiernych zakończy odmówienie "Ojcze nasz". Spotkanie zakończy się przekazaniem znaku pokoju.