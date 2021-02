Podczas tegorocznego koncertu wystąpiło wielu krakowskich artystów, którzy śpiewem i swoim talentem muzycznym wspierali najmłodszych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Z racji panujących obostrzeń wydarzenie było transmitowane w internecie, gdzie odbywała się zbiórka pieniędzy na zakup mikroskopu diagnostycznego i wielofunkcyjnego monitora do intensywnej terapii dzieci dla Kliniki Kardiochirurgii oraz Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD w Prokocimiu.

- Odpowiedzią jest miłość. A miłość może tylko wspierać - tymi słowami przywitała wszystkich widzów Jolanta Janus, inicjatorka i organizatorka koncertu, która wraz z prof. Januszem Skalskim, wybitnym lekarzem i szefem Kliniki Kardiochirurgii, poprowadziła niedzielne wydarzenie.

- Dziękuję przede wszystkim artystom, którzy każdego roku uczestniczą w naszym koncercie i robią to całkowicie bezinteresownie. Tak po prostu - od serca. Dziękuję, że od lat poświęcają swój czas i występują po to, by pomóc dzieciom chorym na serce i nie tylko - mówił z kolei prof. Skalski.

Koncert kolęd, dzięki gościnności ojców franciszkanów, po raz kolejny odbył się bazylice św. Franciszka z Asyżu.

- Dobiega końca czas tradycyjnego śpiewania kolęd. Te ostatnie godziny pragniemy przeżyć w atmosferze pięknych polskich kolęd i jest to jedyny tegoroczny koncert kolęd, który odbywa się w naszej bazylice - zaznaczył o. Roman Banasik, zastępca ojca gwardiana bazyliki oo. franciszkanów.

Podczas koncertu wystąpili: Andrzej Sikorowski, Edyta Piasecka wraz ze swoją uczennicą Weroniką Pyszką, Renata Żełobowska, Mariusz Pędziałek, Dorota Imiełowska, Łukasz Mateja, Leszek Długosz oraz artyści Piwnicy Pod Baranami.

- Niestety, pomimo gwałtownego postępu medycyny, dzieci wciąż chorują, co więcej - pandemia spowodowała, że nasi mali pacjenci mieli utrudniony dostęp do służby zdrowia. Dlatego w ostatnich miesiącach obserwujemy dużą liczbę dzieci, które docierają do nas z poważnie rozwiniętymi już chorobami. Do tego wszystkiego dochodzi ograniczony kontakt dzieci przebywających w szpitalach ze swoimi rodzicami. Tym bardziej potrzebna jest pomoc. Trochę to wszystko przypomina sytuację Świętej Rodziny, która również żyła w ciągłym strachu przed utratą życia - tłumaczył dr hab. Szymon Skoczeń z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Organizację koncertu wspierali: województwo małopolskie, miasto Kraków, Wodociągi Krakowskie, MPO, Krakowski Holding Komunalny oraz MPEC. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. abp Marek Jędraszewski.