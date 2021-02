Małopolska. Ponownie otwarto muzea  

Jednak już dziś swoje podwoje otworzyły: Muzeum Katedralne i katedra wawelska, Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Krakowa.

Osoby odwiedzające Gmach Główny Muzeum Narodowego będą mogły od jutra oglądać znów wystawę "Szymon Czechowicz. Geniusz baroku (1689-1775)". Ponad 200 obrazów przywiezionych do Krakowa z rozmaitych zakątków Polski i zagranicy przekonuje, że określenie "geniusz" nie padło na wyrost. Wystawa będzie otwarta do 21 lutego.

Otwierają się także placówki mniej znane, np. Pracownia i Muzeum Witrażu (al. Krasińskiego 23), dziedziczące formalnie tradycje mieszczącego się tu niegdyś Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, gdzie powstawały barwne przeszklenia według projektów Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Muzeum to będzie czynne od wtorku do soboty w godz. 11.30-18. Zwiedzanie z przewodnikiem zaczyna się co godzinę. "Przypominamy: co tydzień organizujemy Sobotnie Poranki w Muzeum Witrażu, czyli cykl warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W ramach zajęć uczestnicy zwiedzają naszą zabytkową pracownię, a następnie tworzą prace plastyczne inspirowane witrażowym rzemiosłem. Na najbliższy miesiąc przygotowaliśmy kilka ciekawych tematów: pochylimy się nad twórczością Stanisława Wyspiańskiego, poznamy sekrety średniowiecznych rozet oraz zainspirujemy... otaczającą nas zimą" - zachęcają do odwiedzin witrażowi muzealnicy.

W czwartek 4 lutego można będzie, po trzech miesiącach przerwy, zjechać w głębiny Kopalni Soli "Wieliczka". - Zabytkowe podziemia będzie można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9-17. Zwiedzanie odbywać się będzie w niewielkich, 10-osobowych grupach - poinformowała Monika Szczepa, rzecznik prasowy kopalni. - Przerwę w działaniu tras placówka wykorzystała m.in. na prace związane z odświeżaniem ekspozycji: renowacje elementów wystroju, wyrównywanie spągu, wymianę części torowiska na III poziomie. Na Trasę Turystyczną ponownie, po trwającym ponad pół roku zabezpieczeniu górniczym, powraca komora "Warszawa" (XIX wiek), jedno z największych wyrobisk trasy i miejsce powszechnie znane z wyjątkowych wydarzeń i imprez - dodała rzeczniczka.

Warto dodać, że kilkumiesięczny okres przymusowej epidemicznej przerwy nie był dla muzeów czasem bezczynności. Rozbudowały i uatrakcyjniły w tym czasie swoją multimedialną obecność w sieci.