Organizatorzy zapewniają, że będzie to okazja, aby wzmocnić więź, odbudować relację i ożywić miłość.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa (Marriage Week International) jest kampanią społeczną promującą szczególną więź pomiędzy kobietą a mężczyzną. Pomysłodawcą projektu jest Richard Kane, który w 1997 r. w Wielkiej Brytanii rozpoczął pierwszy "małżeński tydzień". Obecnie odbywa się on co roku, od 7 do 14 lutego, w 22 krajach świata, na 4 kontynentach.

W Polsce pierwszy Tydzień Małżeństwa został zorganizowany w 2015 r. w Gdańsku przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu, co roku, w kilkunastu miastach w kraju odbywają się wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym oraz rekreacyjnym promujące małżeństwo.

W lutym 2020 r. odbyła się pierwsza edycja projektu "Tydzień Małżeństwa w Krakowie". W ciągu 8 dni zostało zorganizowanych 10 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 480 uczestników.

Dla chętnych do udziału w tegorocznym wydarzeniu również zostało przygotowanych wiele ciekawych propozycji, a ze względu na obostrzenia pandemiczne każda z nich (z wyjątkiem wieczorku tanecznego) może też odbyć się online. Zainteresowani będą więc mogli m.in. uczestniczyć w ciekawej, całodniowej konferencji, w warsztatach z psychologiem, w tematycznej randce małżeńskiej czy w grze terenowej.

Warto dodać, że zwieńczeniem tygodnia będzie Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, z kolei tydzień poprzedzą jednodniowe warsztaty (6 lutego) dla narzeczonych. Koordynatorami krakowskiej odsłony wydarzenia są Michał Gazda i Anna Matejska-Gazda, a projekt jest realizowany w ramach powstałej w styczniu 2020 r. Fundacji "Przestrzeń Dobra". Jej głównym celem jest właśnie wspieranie małżeństwa i rodziny.

Zapisy i szczegółowe informacje można znaleźć na www.tydzienmalzenstwakrakow.pl.