W rankingu małopolskich liceów szkoła prowadzona przez augustianki zajmuje obecnie 18. miejsce. W Krakowie uzyskała miejsce 12. - Przychylamy się do opinii twórców rankingu, którzy twierdzą, że “to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół”. I bardzo dziękujemy za to wyróżnienie - mówią siostry.

Warto podkreślić, że w tym roku uczniowie od św. Rity zdawali matury po raz pierwszy i osiągnęli wyniki, dzięki którym szkoła weszła do pierwszej dwudziestki szkół w Małopolsce. - Jesteśmy pierwszy raz w rankingu i od razu dostaliśmy złotą odznakę. Pod względem zdawalności matury natomiast jesteśmy w pierwszej dziesiątce w Krakowie. To zdecydowanie nie tylko nasza ciężka praca, ale przede wszystkim wstawiennictwo św. Rity - uważa s. Dorota Kowalewska OSA.

Nowe zadanie św. Rity

- Uczniowie lubią św. Ritę - komentuje s. Maria Klimas OSA, dyrektor krakowskiego Liceum św. Rity. Za co? - Była zakochana, była żoną, matką, wdową, w końcu siostrą zakonną. Poznając jej życie, młodzi przekonują się, że święci są ludźmi, spotykają ich problemy, tragedie i wielkie nadzieje. To do nich przemawia - uważa augustianka. Młodzi okazują swoje przywiązanie do świętej na różne sposoby. - Wymyślili sobie na przykład bluzy z różą, w czterech kolorach. Mówią mi, że kiedy je zakładają, czują się reprezentantami Rity - opowiada siostra dyrektor.

Na 10. miejscu w rankingu "Perspektyw" uplasowało się Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, a Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów zajęło 15. pozycję.