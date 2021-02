Kraków. Biblia ks. Wujka na aukcji  

Na rozpoczynającej się jutro online 131 aukcji antykwariatu "Rara Avis" będzie licytowane pierwsze pełne wydanie polskiego przekładu "Biblii", dokonanego przez ks. Jakuba Wujka. To bardzo rzadki starodruk.

Książkę wydano w Krakowie w 1599 r. w "Drukarni Łazarzowey". Wtedy "Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentv, wedłvg łacinskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textv zydowskiego y greckiego, y z wykładem Katholickim trudnieyszych mieysc ...] Przez D. Jakvba Wvyka z Wągrowca" została opublikowana w całości. Wcześniej ukazał się "Nowy Testament" (1593 i 1594) oraz "Psałterz Dawidowy" (1594).

Książka liczy ponad 1500 stron, ma zachowaną oprawę pergaminową z epoki z metalowymi okuciami i zapinkami. Karta tytułowa została wydrukowana dwubarwnie - czarno i czerwono, zamknięto ją podwójną ramką. Na odwrocie jest umieszczony drzeworytowy orzeł Królestwa Polskiego w otoczeniu licznych herbów. Ten egzemplarz "Biblii" Wujka wyceniono wywoławczo na 42 tys. zł.

Wśród starodruków na uwagę zasługuje także III wydanie polskiego przekładu poematu Torquata Tassa "Goffred abo Jeruzalem wyzwolona' opublikowane w 1687 r. w Krakowie. - Autorem przekładu był Piotr Kochanowski, bratanek wielkiego poety Jana. Uczynił to tak doskonale, że ta książka odegrała bardzo dużą rolę w kształtowaniu się języka polskiego i rozwoju smaku literackiego Polaków. Żyjący w latach 1566-1620 Kochanowski, był sekretarzem królewskim, posesorem kamienicy w okolicach dzisiejszego placu Wszystkich Świętych, dobrodziejem braci franciszkanów. W ich kościele lub na krużgankach klasztoru został pochowany. W świątyni św. Franciszka zachował się jego nagrobek - powiedział Jarosław Kazubowski, krakowski historyk sztuki i publicysta.

Wśród 1301 rzadkich książek, map, grafik, rękopisów, druków ulotnych, plakatów i zdjęć można licytować m.in. drzeworyt kolorowany "Ukrzyżowanie" Stefana Mrożewskiego - cena wywoławcza - 1.500 zł, zbiór listów malarza Zdzisława Beksińskiego i fotografie jego prac, wydawnictwa ilustrowane w tym zawierające bardzo liczne ryciny widoków miast i zabytków polskich oraz portrety postaci historycznych trzytomowe dzieło Leonarda Chodźki "La Pologne" (Paris 1835-1842) - c. w. - 3.800 zł, cenne książki z biblioteki prof. Jarosława Dolińskiego w tym album barwnych litografii "Starożytne gmachy Krakowa zdjęte z natury przez F. Stroobanta" (Kraków [1862]) - c. w. - 6.000 zł a także książki z innych źródeł m.in. pamiętniki oraz wydawnictwa dotyczące historii Polski, wśród nich bogato ilustrowany reportaż Melchiora Wańkowicza "Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym" (Warszawa 1939) - c. w. - 240 zł.

Ze względów epidemicznych aukcja będzie się odbywała wyłącznie w formie licytacji online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid. 13 lutego od godz. 10 będą licytowane pozycje od 1 do 801, 14 lutego zaś pozycje od 802 do 1301. Katalog z ilustracjami wszystkich obiektów aukcyjnych jest dostępny na stronach internetowych: www.raraavis.krakow.pl oraz www.onbid.pl.