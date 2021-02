Tyniec na Wielki Post  

Mnisi z opactwa benedyktynów w krakowskim Tyńcu przygotowali cykl rekolekcji wielkopostnych które będą udostępniane na kanale opactwa w serwisie You Tube. Dla większego skupienia w ich słuchaniu, nauki rekolekcyjne będą udostępniane w formie audio, do słuchania.

Premiery materiałów, będą dostępne w danym dniu Wielkiego Postu o godz 21. i potem pozostaną tam już na stałe. Wyjątkiem będą kolejne środy, będą odcinki z serii „Wieczorynka z Ojcami Pustyni”. Już teraz na kanale dostępne są dwie z trzech części rekolekcji o. Grzegorza Hawryłeczki „Powrót do Ojca”, wygłoszone dla sióstr sakramentek w Warszawie. Dzisiaj wieczorem końcowa część tych nauk rekolekcyjnych.

Od 22 lutego do 7 marca będą prezentowane konferencje „Psałterz - podręcznik spotkania z Bogiem” wygłoszone przez przez o. opata Szymona Hiżyckiego, dla sióstr benedyktynek w Krzeszowie.

Tegoroczny Wielki Post będzie także okazją do zapoznania się z naukami rekolekcyjnymi zmarłego pod koniec ub. roku o. Włodzimierza Zatorskiego. Ojcowie benedyktyni z jego słów uczynili kanwę tegorocznych wielkopostnych nauk rekolekcyjnych. „W naszych rozkrzyczanych czasach rozdętego indywidualizmu trzeba przypomnieć sobie o wartościach najbardziej podstawowych. Trzeba na nowo odkryć, że nasze życie jest po coś, że posiada ono jakiś sens, który każdy z nas musi sam odkryć. Sens ten odsłania się w dialogu, jaki w głębi nas toczy się z Bogiem. Niestety, najczęściej - wydaje się - uciekamy od tego dialogu w hałas, nieustannie szukając nowych atrakcji życia. I dzieje się tak czasem aż do końca, do momentu, gdy wszystko się kończy, gdy wszystko, co zdobyliśmy, zostaje nam zabrane i traci jakikolwiek sens. Nadzy, pozbawieni wszystkiego, co nie jest nami, stajemy przed Tym, który nas powołał do życia swoim słowem. Usłyszymy wówczas pytanie, przed którym nie będziemy mogli już uciec: „Gdzie jesteś?”. Czy jesteśmy przygotowani na to pytanie? Czy potrafimy prawdziwie na nie odpowiedzieć?” - powiedział niegdyś o. Włodzimierz.

Jego rekolekcje będą prezentowana na kanale „Opactwo benedyktynów w Tyńcu w dniach: od 8 do 12 marca - Milczeć, aby usłyszeć, 14 do 21 marca - „Ordo et pax”, 22 do 26 - „Praca a duchowość” oraz od 27 do 28 - „Wiara a zmartwychwstanie”.

