Archidiecezja. Modlą się ze św. Janem Pawłem II  

W kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach nabożeństwo odbędzie się po raz drugi. - 18 stycznia modliliśmy się za rodziny oraz dzieci nienarodzone. W tym miesiącu będziemy prosić zarówno u nas jak i we wszystkich pozostałych miejscach akcji modlitewnej, w intencji chorych, starszych oraz potrzebujących. Czuwanie rozpocznie się o godz. 21. Zaprosiliśmy wszystkich parafian, jest przewidziana również transmisja na żywo na facebookowej stronie parafii - poinformował ks. Bartosz Zaborowski, wikariusz, który przygotował materiały na lutowe „Czuwanie ze św. Janem Pawłem II” w ramach akcji #Święty4ever. Jednym z cytatów Jana Pawła II, który towarzyszy ks. Bartoszowi są słowa: "Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa”. Według młodego duszpasterza zawarta jest w nich bardzo mocna i głęboka myśl, ponadczasowa, tzn. aktualna również i dziś. - Pan Jezus jest hermeneutą każdego człowieka. W nim jest klucz do realizacji starożytnej maksymy „Poznaj samego siebie”. On wyjaśnia człowieka człowiekowi - powiedział ks. Zaborowski.

Po raz drugi modlitwa odbędzie się także w kościele Dziesięciu Tysięcy Męczenników z Góry Ararat w Niepołomicach. Rozpocznie się o godz. 21 i będzie transmitowana na żywo na stronie parafii na Facebooku. - Za przygotowanie oraz przebieg nabożeństwa ze św. Janem Pawłem II w ramach #Święty4ever odpowiada w naszej parafii Oaza oraz lektorzy. Czytamy przygotowane wcześniej teksty: fragment z Pisma Świętego, rozważanie oraz fragmenty tekstów papieskich, animujemy również śpiew. Czuwanie modlitewne w naszej parafii odbywa się w kaplicy św. Karola Boromeusza, jest to miejsce, które naturalnie kojarzy się również z Karolem Wojtyłą, to kaplica dedykowana jego patronowi od Chrztu Św. Wiemy, że często pielgrzymował do tego miejsca jako ksiądz, biskup i kardynał krakowski - powiedziała Julia Kochańska, parafialna animatorka Ruchu Światło-Życie. - Jan Paweł II kojarzy mi się ze ŚDM oraz z tym, że był blisko młodych ludzi – pomimo dużej różnicy wieku doskonale ich rozumiał: ich sposób myślenia, ich problemy, ich entuzjazm. Nie obrażał się na młodych, zawsze w nich wierzył, słuchał ich, traktował ich poważnie i cierpliwie pokazywał, gdzie szukać sensu życia. Mówił, że trzeba od siebie wymagać. Ze względu na pandemię niezbyt często spotykaliśmy się jako Oaza. Już styczniowe nabożeństwo pozwoliło nam na nowo odkryć bogactwo bycia razem. Można powiedzieć, że tak jak na ŚDM Jan Paweł II jednoczył młodzież z całego świata, również nas w Niepołomicach zjednoczył na wspólnej modlitwie. Bardzo tego doświadczenia potrzebowaliśmy – dodała animatorka.

Nabożeństwa, transmitowane na żywo w Internecie na Facebooku lub w serwisie You Tube, odbędą się także w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie ( godz. 21.15, FB, YT), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (godz. 17.30, FB, YT), bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach (18.40, YT), Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej (godz. 21, FB), Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu (godz. 17.30, FB), Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach (godz. 20, transmisja na stronie internetowej sanktuarium), bazylice św. Floriana w Krakowie (godz. 19, YT), kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach (godz. 20.30, YT), kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich (godz. 18.30, YT) oraz kościele Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej (godz. 21, YT).

- "Święty Jan Paweł II ze mną na zawsze - Święty4ever" to inicjatywa duszpasterska skupiająca ludzi, którzy chcą wyrazić bliskość ze świętym papieżem Polakiem oraz zgłębiać jego nauczanie. Akcja będzie trwała do 18 maja, czyli do rocznicy 101. urodzin Karola Wojtyły. W jej ramach, zachęcamy prócz udziału w nabożeństwach 18 każdego miesiąca, do codziennego odmówienia o godz. 21.37 jednej dziesiątki Różańca oraz jednego wezwania z Litanii do św. Jana Pawła II, czytania tekstów papieskich (w poniedziałki, środy oraz piątki są publikowane stosowne fragmenty na kontach @swiety4ever na Facebooku oraz Twitterze), dostrzeżenie oraz okazanie pomocy potrzebującemu, który żyje obok nas, wystawianie wizerunków św. Jana Pawła II w oknach swoich domów oraz mieszkań, a także wywieszenia flagi papieskiej w dniach: 2 kwietnia, 27 kwietnia oraz od 13 do 18 maja - poinformował ks. Tomasz Jarosz, pomysłodawca i organizator akcji.