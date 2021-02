Caritas rozpoczyna akcję Jałmużna Wielkopostna  

13 tys. kartonowych skarbonek trafi do dzieci i młodzieży z archidiecezji krakowskiej.

Zostały one już rozesłane do parafii, gdzie zajmą się nimi głównie katecheci, przekazując je dzieciom i tłumacząc sens akcji odbywającej się pod hasłem: "Czas miłosierdzia". Na skarbonce widnieje napis: "Wielki Post - mój mały dar", który przypomina dzieciom, że wielkopostne wyrzeczenie może być równocześnie pomocą dla osób starszych i potrzebujących.

- Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, chociaż przynosi konkretne owoce. Najlepiej, jeśli dzieci wiedzą, że zebrane pieniądze zostaną przekazane na zrozumiały dla nich cel, np. na rehabilitację chorego kolegi ze szkoły czy zakup leków lub węgla samotnej, starszej osobie z terenu parafii. Dzięki temu uczą się dzielenia z potrzebującymi - tłumaczy Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

- Te pieniądze są dużo bardziej potrzebne im niż nam, bo my jesteśmy zdrowi, a starsi ludzie są często chorzy i potrzebują pieniędzy na leki - mówi uczestnicząca od kilku lat w akcji Julka ze Szkolnego Koła Caritas w Wieliczce.

Akcja będzie prowadzona przez cały Wielki Post. Finał zbiórki odbędzie się 11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia.

- Zachęcamy także osoby dorosłe do włączenia się w czasie Wielkiego Postu w pomoc potrzebującym seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym. Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych poprzez post, modlitwę i jałmużnę to wielowiekowa tradycja - dodaje A. Homan. Ofiary na pomoc potrzebującym można przekazywać na konto Caritas. Szczegóły na www.krakowcaritas.pl.

Akcję Jałmużna Wielkopostna Caritas Polska prowadzi już od 15 lat wspólnie z partnerami z innych Kościołów chrześcijańskich - Eleos Kościoła prawosławnego, Diakonią Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Diakonią Kościoła ewangelicko-reformowanego.