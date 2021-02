Zdrowy narciarski duch  

W ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji wzięło udział 120 osób. Tegoroczna odbędzie się 6 marca. - Zgodnie z maksymą "w zdrowym ciele zdrowy duch", chodzi o promocję aktywnego trybu życia, stworzenie uczestnikom w wieku 8-30 lat możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ważna jest również sportowa rywalizacja w duchu zasad fair play - przypomina Kamila Ciupińska, prezes Zarządu KSM AK. - Co roku duchowym przygotowaniom do wydarzenia, jak i samym zmaganiom na stoku przyświecają jakieś szczególnie ważne słowa. Tym razem zgłębiamy nauczanie Prymasa Tysiąclecia - kard. Stefana Wyszyńskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji stały się jego słowa: "Samego siebie przezwyciężaj!", które mają zachęcić nas do pokonywania własnych słabości, wstania z kanapy, na której może zasiedzieliśmy się w wyniku pandemii. Sport na świeżym powietrzu to idealny sposób na wyjście ze swojej strefy komfortu i hartowanie ducha - dodaje prezes.

Udział w spartakiadzie jest bezpłatny. - Uczestnicy mogą konkurować ze sobą w następujących kategoriach: slalom gigant narciarstwo, slalom gigant snowboard (obie z uwzględnieniem podziału na płeć i wiek), zjazd "na byle czym" (gdzie oceniana będzie kreatywność wykonanego pojazdu). Ponadto przewidziano dodatkową konkurencję - slalom gigant dla osób duchownych, gdzie toczy się rywalizacja o Puchar Jana Pawła II, oraz zmagania na śniegu dla rodzin. Z zawodów nikt nie wyjedzie z pustymi rękami. Na zwycięzców czekają medale, puchary oraz cenne nagrody.

Do udziału w spartakiadzie można się zapisać za pomocą formularza na stronie internetowej www.spartakiadazimowa.pl. Organizatorzy zwracają uwagę, by wcześniej dokładnie zapoznać się z zamieszczonym na stronie regulaminem.