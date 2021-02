Polska Misja Medyczna rozpoczęła akcję "Droga Po Życie"  

Trwa bowiem, od 2016 r., największy obecnie kryzys migracyjny w Ameryce Południowej. Z dziećmi na rękach, bez oszczędności i jasnego celu, codziennie Wenezuelę opuszcza od 500 do 700 osób. Szacuje się, że do listopada 2020 r. kraj opuściło ok. 5,4 mln Wenezuelczyków, z czego blisko 1,7 mln przebywa w Kolumbii. Wśród nich są często matki i kobiety w ciąży, które nie są w stanie uzyskać niezbędnej opieki medycznej w kraju.

Aby wyruszyć, matki musiały kupić buty, żywność, wózek dla dziecka, ubrania na deszczowe noce, leki. Organizacja Save The Children, która współpracuje w Kolumbii z krakowską Polską Misją Medyczną szacuje, że koszt przejścia 1 km dla czteroosobowej rodziny to ok. 5 dolarów amerykańskich. To niewyobrażalna kwota w kraju, w którym minimalne wynagrodzenie to około 1 dolara na miesiąc. A podróż odbywa się najczęściej w jedyny możliwy sposób, czyli pieszo.

Dla tysięcy Wenezuelczyków celem jest dotarcie do regionu La Guajira w Kolumbii. Przed nimi nawet 250 kilometrów wędrówki. Na szczęście uchodźcy mogą liczyć na pomoc organizacji humanitarnych, które na miejscu spotykają się z niewyobrażalną skalą potrzeb.

- Mierzymy się w brakiem najbardziej podstawowych leków, sprzętu medycznego i szczepień. Do tego dochodzi osłabienie spowodowane niedożywieniem i długą wędrówką, szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Bez zapewnienia minimum pomocy, rodziny nie mogą liczyć na rozpoczęcie nowego życia w Kolumbii, w której najczęściej nie są objęte żadną formą wsparcia medycznego - mówi Małgorzata Olasińska-Chart, która koordynuje pomoc PMM dla Wenezueli.

Polska Misja Medyczna wraz z Save The Children Colombia zapewniają więc uchodźcom w regionie La Guajira pomoc w dostarczeniu środków higieny, żywności i wyprawek dla noworodków.

PMM, dziękując Czytelnikom "Gościa" za udział w ubiegłorocznych kampaniach, zachęca też do wsparcia aktualnej akcji "Droga Po Życie". Szczegóły tego, jak można to zrobić, znajdują się na stronach www.pmm.org.pl/droga-po-zycie i pmm.org.pl/chce-pomoc#wenezuela. Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych wydań "Gościa Krakowskiego".