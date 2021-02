Wraz z kolejnymi falami trwającej pandemii zwiększa się plaga przestępstw, szczególnie przemocy domowej oraz oszustw wobec seniorów. Aż 70 proc. osób zgłaszających się do Krakowskiego Ośrodka Pomocy to głównie kobiety i dzieci, które doznały agresji ze strony bliskich. Okazją do nagłośnienia problemu jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowany od 22 do 28 lutego.

- Chcemy zwrócić uwagę na konieczność takiej pomocy i stworzyć im przestrzeń, by bez wypełniania stosu dokumentów mogły natychmiastowo skorzystać ze wsparcia prawników, psychologów, policji, prokuratorów czy przedstawicieli sądów na zasadach partnerskich. W tym czasie będziemy też starali się budzić wrażliwość społeczeństwa na potrzeby osób, które na skutek przestępstwa wymagają specjalistycznej pomocy - mówi Marta Grabek-Niekraszewicz, dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie.

Ministerstwo Sprawiedliwości ponad 20 lat temu rozpoczęło akcję uświadamiającą potrzebę rozwijania kompleksowego systemu pomocy ofiarom przestępstw i ich bliskim. Przez kolejne lata do obchodów dołączały kolejne jednostki, m.in. organizacje pozarządowe, policja, ośrodki pomocy społecznej oraz okręgowe ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pracownicy Krakowskiego Ośrodka Pomocy przyznają, że od początku pandemii odnotowali nie tylko zwiększoną liczbę przypadków przemocy domowej, ale też przestępstw przeciwko prawom pracowników i plagę oszustw seniorów.

W sidła przemocy domowej wpadła m.in. 49-letnia Karolina. Mąż bił ją, poniżał i groził. Ograniczał jej pieniądze na życie i każdy dzień zamieniał w piekło. Dzieci były nie tylko świadkami przemocy, ale również chowały się pod stół, uciekając przed gniewem ojca. W końcu Karolina trafiła do Krakowskiego Ośrodka Pomocy. To tutaj usłyszała, że nie jest winna tej sytuacji i że może zmienić swoje życie. Wspierana przez psychoterapeutę, psychologa i prawnika podjęła decyzję o odejściu od męża.

Dzięki pomocy finansowej, jaką dostała, i szkoleniu zawodowemu Karolina uniezależniła się od swojego oprawcy i otrzymała pracę, a obecnie razem z dziećmi jest już bezpieczna. Co więcej, kobieta została nawet wolontariuszką ośrodka, gdzie daje nadzieję innym, którzy są dopiero na początku drogi do wolności fizycznej i psychicznej.

Podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem o poradę mogą zwrócić się również rodzina i przyjaciele, którzy podejrzewają, że ich bliscy stali się ofiarami.

- Osób, które przychodzą do ośrodka w geście rozpaczy, jest bardzo dużo. Wiemy też, że wiele osób boi się lub wstydzi się poprosić o pomoc. Dlatego nagłaśnianie akcji społecznych, takich jak tydzień pomocy, jest niezwykle ważne - podkreśla M. Grabek-Niekraszewicz.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pokrzywdzeni.krafos.pl. Można też zadzwonić pod całodobowy numer telefonu: (12) 421 22 88 lub pod numer telefonu dyżurnego: 504 704 933; jest on czynny od poniedziałku do piątku od godz. 20 do godz. 8, a w sobotę - od godz. 13:00, w niedziele i święta czynny jest całodobowo.