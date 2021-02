Top Hit od kleryków  

Biblijna lista przebojów pojawi się na platformie Spotify 1 marca. Od poniedziałku do soboty o godz. 6 rano będą tam zamieszczane komentarze do Ewangelii z dnia.

Top Hit to inicjatywa skierowana do młodych ciałem i duchem. "Rozpoczął się Wielki Post, może warto popracować nad swoją uważnością i spostrzegawczością słuchową. Zacznijmy od odtworzenia codziennej audioteki i uporządkowania własnej playlisty. Czy znajdzie się tam miejsce na Top Hit?" - pytają klerycy krakowskiego seminarium duchownego.

Alumni chcą pomóc usłyszeć Najważniejszy Głos, który jest "top hitem" od ponad 2000 lat. Rozpoczynają biblijną listę przebojów od 1 marca. Od poniedziałku do soboty na platformie Spotify będzie można usłyszeć komentarze do Ewangelii z dnia, przygotowywane przez alumnów z różnych lat formacji, dedykowane ludziom młodym, którzy doświadczyli już w swoim życiu Boga lub nadal Go poszukują. "Dla tradycjonalistów rozważania będą także dostępne na seminaryjnym blogu" - zapewniają klerycy.

Mają nadzieję, że zarówno blog, jak i Spotify staną się skutecznym środkiem przekazu Ewangelii i zachęcą do uczynienia z niej podstawy każdego dnia. Seminarzyści chcą, aby to było "słowo, które uszczęśliwia, umacnia, daje nadzieję", ale też "staje się źródłem osobistych pytań i refleksji nad swoją wiarą i powołaniem".

Jak podkreślają inicjatorzy projektu, niezależnie od tego, w jaki sposób docierają do nas dźwięki i słowa, bez wątpienia wpływają one nie tylko na nastrój, ale także na zadowolenie z przeżytego dnia. Alumni z krakowskiego seminarium mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie słowo Boże będzie nabierało mocy w życiu młodych ludzi, którzy w Jego świetle będą podejmowali ważne życiowe decyzje.