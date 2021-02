Jest to już trzecia edycja konkursu dla najmłodszych, który ma pokazać oczami dziecka najpiękniejsze skojarzenia, jakie budzi słowo rodzina. Ma on też być zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka.

- Biorąc udział w naszym konkursie dzieci mogą zaprezentować różnorodne techniki plastyczne, które wspomagają rozwój wyobraźni, czy zręczności manualnej. Prace mogą mieć formę płaskorzeźby z plasteliny, wyklejanki z kolorowych papierów, rysunku tuszem, malowania farbami plakatowymi, kredkami świecowymi czy pastelami. Wszystkie formy technik plastycznych są dozwolone - mówi Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

- Konkurs jest dla dzieci, ale mamy nadzieję, że zgłoszone prace będą wynikiem serdecznych rozmów w całym gronie rodzinnym. Tak zresztą było w poprzednich edycjach. Wielu rodziców przyznawało, ze konkurs stał się dla nich pretekstem, aby porozmawiać z dzieckiem o tym, jak pięknym i radosnym wydarzeniem w życiu całej rodziny było jego poczęcie i narodziny - dodaje Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor projektów edukacyjnych stowarzyszenia.

Organizatorzy do uczestnictwa w konkursie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‑III szkół podstawowych. Prace należy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2021 r. Prace oceni specjalnie powołane jury konkursowe (rozstrzygnięcie nastąpi do 1 czerwca), biorąc pod uwagę oryginalność pomysłów i samodzielność wykonania. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe takie jak gry, książki, artykuły plastyczne, instrumenty muzyczne, albumy płytowe, bilety na koncerty TGD. Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin można znaleźć a www.pro-life.pl.