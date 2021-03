W Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciel Kapituły Katedralnej w Chartres ks. kan. Dominique Aubert, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gallardon, oraz Piotr Sokół, świecki konsekrowany, apostoł Miłosierdzia Bożego.

Decyzję o mianowaniu nowego kanonika podjął bp Philippe Christory, ordynariusz diecezji Chartres, w porozumieniu z tamtejszą kapitułą katedralną, "pragnąc umocnić wspólnotę między diecezją Chartres a archidiecezją krakowską i dostrzegając zaangażowanie w budowaniu więzi między naszymi lokalnymi Kościołami".

Jak mówił na początku Eucharystii kard. Dziwisz, jest to gest wdzięczności za zaszczepienie w Chartres nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia i kultu św. Jana Pawła II. - Dziękuję biskupowi Chartres za ten gest przyjaźni dla katedry krakowskiej i naszej archidiecezji. Wspominam jego odwiedziny w Krakowie i jego radość z otrzymania relikwii św. Jana Pawła II - jego krwi i sutanny - mówił krakowski metropolita senior.

Ksiądz kan. Aubert, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gallardon, przekazał zapewnienia biskupa Chartres i całej tamtejszej kapituły o "szacunku, wdzięczności i jedności z Kościołem krakowskim". Przypomniał, że to kard. Dziwisz przekazał do Gallardon relikwie św. Jana Pawła II oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona archidiecezji krakowskiej, przy których modlą się wierni z diecezji Chartres.

Na znak "podziękowania i głębokiej komunii" z Kościołem w Polsce i Krakowie francuski duchowny ofiarował kard. Dziwiszowi relikwiarz zawierający fragment chusty Najświętszej Maryi Panny, czczony w Chartres od 876 roku.

Wręczając wawelskiemu proboszczowi medal będący symbolem godności kanonika katedry w Chartres, ks. Aubert przekazał mu słowa wdzięczności za wieloletnią współpracę, wsparcie i gościnne przyjmowanie w Krakowie pielgrzymów z Francji, a także za liczne wizyty we Francji, podczas których odprawiał on Msze św. dla Polonii mieszkającej na terenie diecezji Chartres.

Po odebraniu godności kanonickiej ks. Zdzisław Sochacki przypomniał, że spotkania między dwiema kapitułami odbywają się od wielu lat. - Są to spotkania modlitewne, ale także spotkania współpracy i wielkiej życzliwości między Kościołami we Francji i w Polsce - podkreślał.

Przypomniał, że według tradycji św. Stanisław został wysłany przez rodziców do szkoły w Chartres, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie, by kierować Kościołem w Krakowie. Związki z Francją mieli również bp Maurus oraz św. Jadwiga Królowa, pochodząca z francuskiego rodu Andegawenów. - Cieszę się, że te związki historyczne podtrzymywane są do dzisiejszych czasów - zapewnił proboszcz wawelski.

W diecezji Chartres od kilku lat istnieje sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gallardon. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego, namalowanego na podstawie wizji św. s. Faustyny, modlą się tam wspólnota dorosłych "Faustinum" i dziecięca grupa "Mini Faustinum". W Gallardon żywy jest także kult św. Jana Pawła II.