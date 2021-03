Organizują go województwo małopolskie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

To kolejny pomysł na uczczenie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego, która świętowana była w ub. roku. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Małopolski będą otrzymywać to wyróżnienie w nagrodę za rozwój zainteresowań i talentów oraz za systematyczną pracę nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać".

- Naszym zadaniem jest upowszechnianie dziedzictwa Jana Pawła II. Chcemy poprzez ten konkurs pokazać Jana Pawła II jako człowieka wielu pasji i zachęcić młodych ludzi, by rozwijali swoje zainteresowania, a jednocześnie wyróżnić najlepszych z nich - mówi Agata Szuta, dyrektor IDM.

Celem konkursu jest nagradzanie wybitnych osobowości uczniowskich, promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw, propagowanie poszukiwania i odkrywania własnych talentów.

Tytuł "Małopolski Carolus" będzie przyznawany w dwóch kategoriach wiekowych oraz w pięciu dziedzinach: omnibusom posiadającym bogaty zasób wiedzy z różnych dziedzin; osobom mających wybitne umiejętności wokalne, instrumentalne, plastyczne, recytatorskie, teatralne; odnoszącym sukcesy sportowe; wrażliwym na potrzeby innych - zaangażowanym w wolontariat oraz twórcom różnych form literackich.

Laureatów będzie dziesięciu. Ich wyboru dokona kapituła powołana przez organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele kuratorium oświaty, Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego.

Zdobywca tytułu "Małopolskiego Carolusa" otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, statuetkę i dyplom.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 maja. Kandydatów mogą zgłaszać: nauczyciele i wychowawcy, rodzice lub opiekunowie prawni, organizacje i stowarzyszenia. Pod uwagę będą brane osiągnięcia uczniów z ostatnich trzech lat szkolnych. Zgłoszenie musi zawierać akceptację dyrektora szkoły - pieczątkę i podpis.

Lista laureatów zostanie ogłoszona do 15 czerwca na stronie www.idmjp2.pl, a uroczyste wręczenie tytułów nastąpi do 25 czerwca.