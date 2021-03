Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka  

Poprzedziła go Msza św. przy trumnie zmarłego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na nowohuckim os. Szklane Domy. To właśnie przy tym kościele cystersów Z. Ferczyk współzakładał w 1983 r. Duszpasterstwo Hutników, łączące formację religijną z działalnością dobroczynną. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Polski i przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w działalności samorządowej, związkowej i społecznej oraz za upowszechnianie i dokumentowanie wiedzy o najnowszej historii Polski.

Zmarłego pożegnali rodzina, przedstawiciele władz państwowych, nowohuckiej Solidarności oraz przyjaciele ze Stowarzyszenia "Sieć Solidarności".

