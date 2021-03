Rozpoczęły się 24. Pola Nadziei  

Rok 2021 jest dla Hospicjum św. Łazarza rokiem bardzo szczególnym, bo jubileuszowym. Już od 40 lat tysiące chorych oraz ich rodziny otrzymują pomoc płynącą z tego miejsca i ludzi dobrej woli wspierających hospicyjne dzieło.

- Dziękujemy z całego serca za dotychczasową pomoc i prosimy o państwa obecność podczas 24. akcji Pola Nadziei. Przed nami stoi bowiem jeszcze trudniejsze niż zwykle wyzwanie. Bardzo chcielibyśmy, aby hasło: #ŻonkilowePodajDalej wyzwoliło dobrą energię i życzliwość, która przekazywana od człowieka do człowieka połączy tych, którzy nie chcą pozostać obojętni na cierpienie bliźniego - mówi Renata Połomska, koordynator Pól Nadziei.

Co to oznacza? - Tym razem, oprócz wzięcia udziału w tradycyjnych kwestach, warto też włączyć się w wiosenną akcję w mediach społecznościowych (#ŻonkilowePodajDalej), która ma pomóc zarówno wyrazić troskę o chorych, jak wesprzeć nas w zdobyciu pieniędzy na działalność Hospicjum św. Łazarza. Poprzez narysowanie lub sfotografowanie żonkilowego kwiatu i podzielenie się tym obrazem w mediach społecznościowych (pamiętając o hasztagu, oznaczeniu hospicjum, dodaniu adresu do zbiórki oraz wpłaceniu datku) sprawimy, że chorzy będą mogli doświadczyć namiastki wiosny, a zapraszając do #ŻonkilowePodajDalej swoich bliskich, spowodujemy, że wiele osób włączy się w to dzieło. Jeżeli będzie nas moc, to razem pokonamy wszelkie przeciwności - dodaje R. Połomska.

Co ważne, jeśli ktoś nie ma konta na Fecebooku, a chce włączyć się w #ŻonkilowePodajDalej, swój obrazek lub zdjęcie żonkila może przynieść lub przesłać tradycyjną pocztą do Hospicjum św. Łazarza (ul. Fatimska 17, Kraków) z dopiskiem: #ŻonkilowePodajDalej. Chorym sprawi to ogromną radość.

- W obszarze edukacji i współpracy ze szkołami także nie ustępujemy pola pandemii. Został bowiem stworzony program współpracy i mamy nadzieję, że jego realizacja przyniesie korzyści, gdyż pośród propozycji konkursowych są takie, które mają oderwać dzieci i młodzież od komputera, wyczulić na piękno przyrody, a także zwrócić uwagę na problem gasnących więzi międzyludzkich i zobojętnienia - zaznacza R. Połomska.

Szczegóły akcji #ŻonkilowePodajDalej można znaleźć na www.pomagam.pl/podaj-dalej. Warto też odwiedzić stronę www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka.