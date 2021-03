Wypełnił testament św. Wincentego  

Uroczystej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Paweł Socha, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, należący do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, tak samo jak zmarły ks. Kozłowski. - Wypełniłeś cały testament naszego założyciela św. Wincentego à Paulo. Wszędzie było cię pełno, realizowałeś się na wielu płaszczyznach, służyłeś swoją radą i dobrocią wszystkim, bez względu na wiek czy wykształcenie. Uśmiech nigdy nie niknął z twojej twarzy - mówił ks. Kryspin Banko, przełożony księży misjonarzy w Polsce.

Podczas uroczystości pogrzebowych zostały odczytane listy od metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego i innych hierarchów z terenów, na których kiedyś pracował zmarły kapłan. Duchownego wspominali również przedstawiciele władz samorządowych. Ponadto list z pożegnaniem przysłał poseł Bartosz Kownacki.

W ostatnim pożegnaniu ks. Kozłowskiego uczestniczyli - oprócz najbliższej rodziny - kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, księża z dekanatu zakopiańskiego na czele z dziekanem ks. Bogusławem Filipiakiem. Zmarły kapłan był wicedziekanem dekanatu zakopiańskiego. Ponadto przybyły siostry zakonne z różnych zgromadzeń, obecne były delegacje z pocztami sztandarowymi, a także kapela góralska i zespół Giewont z parafii na zakopiańskiej Olczy. Byli też przedstawiciele parafii i miejsc, w których pracował zmarły kapłan.

Za udział w uroczystościach pogrzebowych zgromadzonym podziękował ks. Jerzy Grzyb, obecny proboszcz na Olczy. On też przeczytał - w imieniu brata zmarłego kapłana - słowa podziękowania. Zaś w imieniu parafian głos zabrał Jan Ustupski, który pożegnał zmarłego duchownego.

Ksiądz Kozłowski miał 72 lata, a do domu Ojca odszedł w 46. roku drogi kapłańskiej. Jego pierwszą placówką była parafia księży misjonarzy "Na Miasteczku" w Krakowie. Od 1982 r. był duszpasterzem akademickim przy parafii Świętego Krzyża w Warszawie. W 1991 r. został proboszczem parafii św. Anny we Wrocławiu. W latach1993-2002 był proboszczem w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Do Zakopanego przybył 29 czerwca 2003 roku. Od 2019 r. pełnił funkcje duszpasterza parafii na Olczy.

Uroczystości pogrzebowe były transmitowane przez radio Alex i za pośrednictwem internetu.