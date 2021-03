"Aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw" - pisze abp Marek Jędraszewski.

Publikujemy pełną treść dokumentu podpisanego przez abp. Marka Jędraszewskiego w związku ze zbliżającymi się obchodami Wielkiego Tygodnia.

"W nawiązaniu do zarządzeń Stolicy Apostolskiej podyktowanych trwającym stanem epidemii, a dotyczących przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia roku 2021, „aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego, (…) z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne”, ustanawiam następujące normy dla Archidiecezji Krakowskiej.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogą zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa. Należy regularnie informować wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych o obowiązujących normach bezpieczeństwa sanitarnego i ich przestrzegać.

W mocy pozostaje, także w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, udzielona dnia 17 października 2020 roku dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza Katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach świętych, w szczególności w kościołach rektoralnych, seminaryjnych, sanktuariach, kaplicach i kościołach zakonnych. Kapłanom pozostającym w izolacji zezwalam na odprawianie Mszy św. bez udziału ludu i poza miejscem świętym z zachowaniem pozostałych przepisów prawa (wyłączając Liturgię Wigilii Paschalnej).

Duszpasterzy zachęcam do organizowania transmisji celebracji parafialnych oraz do informowania wiernych o ich terminach, z podkreśleniem różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu. W TVP3 obrzędy Świętego Triduum Paschalnego będą transmitowane z Katedry na Wawelu.

Aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw oraz obrzędu Komunii Świętej poza Mszą (wyłączając Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a także w ramach udzielonych pozwoleń na binacje i trynacje). Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w duszpasterstwo parafialne.

Z zachowaniem wszelkiej ostrożności należy przed Świętami umożliwić wiernym dostęp do sakramentu pokuty i pojednania. Ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (kan. 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1452).

Po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami możliwe są w ich domach przedświąteczne odwiedziny kapłana z sakramentami (w Wielką Sobotę tylko wobec umierających).

W Niedzielę Palmową zaleca się użycie uproszczonej drugiej formy obrzędów, "Pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy", przewidzianej w polskiej edycji Mszału Rzymskiego.