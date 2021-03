Jak poinformowali, w Wielkim Tygodniu sprawowane będą celebracje liturgiczne z zachowaniem norm sanitarnych. Szczegółowy program uroczystości można znaleźć na www.kalwaria.eu, przy czym warto zaznaczyć, że ważnym ich punktem będzie słowo wygłoszone przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego w Wielki Piątek o godz. 9 przy stacji "U Piłata". Następnie zaplanowana jest Droga Krzyżowa na Wzgórze Ukrzyżowania.

- Choć przygotowania, które rozpoczęły się wiele tygodni temu, szły pełną parą, by wszystko mogło się odbyć zgodnie z tradycją, sytuacja związana z pandemią pokrzyżowała plany. Uważam, że najważniejsze są zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, dlatego wydarzenia Wielkiego Tygodnia zostały ograniczone do nabożeństw i celebracji liturgii, a więc do najbardziej istotnych aspektów Triduum Paschalnego - komentuje o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium.

- Jednocześnie jestem też przekonany, że brak misteriów jest wielkim uszczerbkiem na duchu zarówno dla pielgrzymów, jak i dla nas, zakonników opiekujących się sanktuarium. To, co dzieje się tutaj, zaczynając od Niedzieli Palmowej, a kończąc na Niedzieli Zmartwychwstania, daje bowiem duchową siłę na wiele miesięcy - dodaje.

Ojciec Konrad zachęca też pielgrzymów do indywidualnej oraz rodzinnej modlitwy na dróżkach i w bazylice, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Więcej o wydarzeniach, które odbędą się w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, napiszemy w numerze 12. "Gościa Krakowskiego" (na Niedzielę Palmową 28 marca).