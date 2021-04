Odpust Emaus na krakowskim Zwierzyńcu jest najstarszy w Polsce. Jego początki datowane są na XII wiek. Wziął swoją nazwę od miasta Emaus, do którego Chrystus udał się po swoim zmartwychwstaniu. Według Ewangelii, po drodze spotkał swoich uczniów, którzy Go nie rozpoznali. Na pamiątkę tej biblijnej historii powszechna była w Europie tradycja odwiedzania w drugi dzień Świąt Wielkanocnych kościoła poza miastem, a kościół i klasztor norbertanek na Zwierzyńcu znajdował się ok. 1,5 km od bram średniowiecznego Krakowa.

- Czy rozpoznaliśmy Pana? Czy sprawy tego świata nie przejęły nas tak, że nie rozpoznaliśmy Zmartwychwstałego? Wszyscy jesteśmy w drodze do naszego Emaus - mówił podczas Mszy św. odprawionej na dziedzińcu klasztoru sióstr norbertanek bp Robert Chrząszcz.

Podkreślał, że tak jak Chrystus był obecny na drodze do Emaus, jest też obecny na "wszystkich drogach świata, którymi wędrują Jego uczniowie".

Krakowski biskup pomocniczy zwrócił uwagę, że uczniowie rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba, a niedzielna Eucharystia jest "kulminacyjnym punktem życia każdej wspólnoty, każdej parafii". - To tam spotykamy się z Chrystusem, to tam On otwiera nasze umysły i serca, aby wlać w nas od nowa tę prawdę, wiarę i pewność, że On zmartwychwstał - mówił bp Chrząszcz.

Każdego roku w Wielkanocny Poniedziałek odpust w kościele Najświętszego Salwatora i klasztorze sióstr norbertanek oraz towarzyszący mu kiermasz przyciągają tłumy mieszkańców Krakowa i okolic. Do XIX w. Emaus odbywał się na wzgórzu pomiędzy kościołem Świętego Salwatora, drewnianą kaplicą św. Małgorzaty a murami klasztoru norbertanek. Gdy zaczęto zabudowywać wzgórze Salwator, Emaus przeniesiono na ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż której stanęły liczne kramy i stoiska ze słodyczami, dewocjonaliami i zabawkami.

Emaus jest dla krakowian sposobem rodzinnego spędzenia drugiego dnia świąt i okazją do spotkań ze znajomymi. Popularności dawnego obyczaju sprzyja bliskie sąsiedztwo tradycyjnych tras spacerowych w Lasku Wolskim i okolicach Kopca Kościuszki.

Kiermasz odwołano już po raz drugi. W zeszłym roku, podobnie jak obecnie, nie odbył się z powodu pandemii. Zachęcamy jednak do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego przed wybuchem epidemii odpustu, w 2019 roku: