Hojny gest dla Krakowskiego Centrum Muzyki  

Działki o łącznej powierzchni 0,2341 ha, kupione przez fundację ze składek społecznych, posłużą budowie Krakowskiego Centrum Muzyki. Zostaną włączone do sąsiadującego z nimi 3-hektarowego terenu. W Centrum, które ma powstać do końca 2023 r. według projektu autorstwa Jarosława Kutniowskiego, Marka Dunikowskiego, Aleksandry Dzienniak i Mateusza Dudka z grupy BE DDJM Architekci w Krakowie, znalazłyby siedziby miejskie muzyczne instytucje kultury: Capella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia i Balet Dworski "Cracovia Danza" oraz przedszkole artystyczne. Mieściłyby się tu także sala koncertowa na 1000 osób, aula na 300 osób oraz sale prób. Przestronne foyer budynku byłoby dostępne niezależnie od czasu trwania koncertów. Całość będzie otoczona parkiem.

Będzie tu również miejsce dla darczyńcy terenu. To bowiem fundacja, powstała w 1991 r. z inicjatywy Stanisława Gałońskiego, założyciela i ówczesnego dyrektora zespołu Capella Cracoviensis, była pomysłodawcą powstania w Cichym Kąciku sali koncertowej. Zbierano przez lata pieniądze na ten cel, ale gmina Kraków z czasem skłoniła się ku budowie wraz z władzami samorządowymi województwa małopolskiego Centrum Muzyki nad Wisłą, na Grzegórzkach. Dopiero po niepowodzeniu tego projektu powróciła do pomysłu budowy w Cichym Kąciku, jednak już miejskimi, a nie fundacyjnymi siłami.

"Fundacja spotkała się z bezprecedensowym poparciem krakowian, a także sympatyków z zagranicy. Wyraziło się to w ofiarności, złożonej zarówno z pokaźnych sum, jak i wdowiego grosza, występach artystów na rzecz budowy, bezinteresownych pracach, pomocy prawnej i w wielu innych formach. W Komitecie Honorowym znaleźli się luminarze krakowskiego społeczeństwa. Wielu z nich już odeszło. Między innymi: Krzysztof Penderecki, Wisława Szymborska, ks. Józef Tischner, Jerzy Katlewicz, red. Jerzy Turowicz, Stanisław Skrowaczewski, Andrzej Wajda. Dzięki takiemu wsparciu, Fundacja oprócz idei, wniosła wymierny wkład, między innymi wykupując z rąk prywatnych część terenu, niezbędnego dla budowy Centrum Muzyki. Wielkie zaangażowanie społeczne, trwające przez wiele lat, jest świadectwem tego, jak ważki temat został podjęty przez Fundację. Wszystkim, którzy wspierali ideę stworzenia Centrum Muzyki i nadal to czynią, Fundacja składa wielkie podziękowanie, deklarując - zgodnie z zapewnieniem władz Krakowa - że ich nazwiska zostaną uwiecznione w zrealizowanym obiekcie Centrum Muzyki w Cichym Kąciku w Krakowie" - napisano w oświadczeniu fundacji, którą kieruje obecnie prof. Stanisław Krawczyński, były rektor krakowskiej Akademii Muzycznej.

Będzie ona kontynuowała tam prace artystyczne zapoczątkowane niegdyś z inicjatywy S. Gałońskiego, a realizowane obecnie przez nią z jego udziałem. Przy fundacji działa zespół Królewscy Rorantyści, kontynuujący tradycje Capellae Rorantistarum, powołanej w 1540 r. w Krakowie przez króla Zygmunta I Starego. Za pośrednictwem zespołu Collegium Zieleński będzie popularyzowana twórczość genialnego kompozytora polskiego epoki baroku Mikołaja Zieleńskiego. Nie zaprzestanie się także organizacji w II połowie sierpnia dorocznego międzynarodowego festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie", którym kieruje od 1976 r. 91-letni dziś S. Gałoński.