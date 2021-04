Kraków. Dbał o wszystko, co piękne  

Mszy św. przy trumnie zmarłego 8 kwietnia znawcy dziedzictwa kulturalnego Krakowa, przewodniczył w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych kard. Stanisław Dziwisz. Wśród koncelebransów byli m.in. ks. infułat Bronisław Fidelus, ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i o. prof. Jan Mazur, paulin, były przeor klasztoru na Skałce, przyjaciel doktora Dziedzica od czasów studenckich.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym przyznaniu S. Dziedzicowi Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, "za wybitne zasługi na rzecz kultury polskiej i za ochronę dziedzictwa kulturowego". Odznaczenie odebrała wdowa - Małgorzata Dziedzic.

- Spotkaliśmy się tutaj, by wyrazić naszą wdzięczność zmarłemu za jego wielki wkład i troskę o dziedzictwo historyczne Krakowa. Kochał nasze miasto i jego historię. Dbał o wszystko co piękne, aby nie uległo zniszczeniu i zagubieniu. Wdzięczność nasza obejmuje także prace zmarłego nad twórczością literacką Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Pracy tej oddawał się z wielką pasją i kompetencją. Dziedzictwo zmarłego i jego dorobek twórczy, chciejmy zachować we wdzięcznej pamięci - powiedział kard. Dziwisz, który niegdyś, jako metropolita krakowski, przyznał S. Dziedzicowi złoty Medal św. Jana Pawła II za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wspomniał w liście odczytanym w trakcie uroczystości, że modli się wraz z uczestnikami Eucharystii, by dobry Bóg dał zmarłemu nagrodę w "Królestwie Piękna i Światłości". O charakterystycznej dla dr. Dziedzica służbie pięknu, mówił także w kazaniu ks. prof. Tyrała.

W trakcie Mszy św. wybitna śpiewaczka Elżbieta Towarnicka wykonała wraz z organistą prof. Markiem Stefańskim poruszające „Pie Jesu” z „Requiem” Gabriela Faurego.

Wśród licznych uczestników uroczystości pogrzebowych oprócz rodziny i duchowieństwa byli także m.in. prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Trumna z ciałem zmarłego została złożona w grobie rodzinnym.