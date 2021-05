Podróż do starożytności  

Nazwa ekspozycji - "Źródła" - wskazuje na znaczenie dla naszej cywilizacji dziedzictwa tego, co powstawało niegdyś w Grecji, Rzymie, Egipcie i na Bliskim Wschodzie. - To swoista podróż w czasie i przestrzeni wokół Morza Śródziemnego. Prowadzi od Egiptu faraońskiego do Egiptu późnoantycznego przez Italię, Grecję, Bliski Wschód - mówi Dorota Gorzelany-Nowak, kurator wystawy.

Przyciągają oko przedmioty podobne do tych, które zna się z ilustracji na kartach podręczników i albumów. Wielobarwny sarkofag drewniany, pochodzący z połowy VII w. p.Chr., kryje mumię 20-letniej Egipcjanki o imieniu Tachenemti. - Przebadano ją niegdyś metodą tomografii komputerowej, co pozwoliło m.in. na rysunkowe zrekonstruowanie jej twarzy - mówi kurator wystawy. Są także mumie zwierząt, m.in. kota.

Sarkofagi gliniane z II w. p.Chr., z pokrywą przedstawiającą postać zmarłego w pozycji półleżącej, tak jak na uczcie, przypominają o Etruskach, tajemniczym ludzie żyjącym w Italii przed Rzymianami. Przykładów sztuki z terenu Cesarstwa Rzymskiego jest bardzo wiele, m.in. posąg bogini Wenus Kallipygos (Pięknotyłej), posąg boga Jowisza i portrety mumiowe Rzymian żyjących w Egipcie. Ceramiczne wazy greckie mają zdobienia przedstawiające m.in. życie codzienne w Atenach. Warto dodać, że na wystawie prezentowane są też przykłady sztuki wczesnochrześcijańskiej.

- Ekspozycja składa się z trzech dużych krakowskich kolekcji sztuki starożytnej. Jej osią jest zbiór księcia Władysława Czartoryskiego, który skupował obiekty sztuki starożytnej na aukcjach paryskich, we Włoszech i w Egipcie. Starał się, by jego kolekcja uzupełniała zbiory jego babki Izabeli Czartoryskiej. Druga część to obiekty, które darowywano do zbiorów Muzeum Narodowego. Przyjechały do Krakowa m.in. z terenu starożytnej Kartaginy. Trzecia kolekcja, która jest wizualnie największa, została kupiona w 1830 r. w Rzymie przez Artura Potockiego dla jego pałacu w podkrakowskich Krzeszowicach. W 1940 r., w czasie okupacji, została oddana w depozyt do Muzeum Czartoryskich, w ubiegłym roku została formalnie kupiona do zbiorów - przypomniała kurator Gorzelany-Nowak.

Otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej jest ważnym etapem przywracania pełnej prezentacji zbiorów w ramach kompleksu budynków Muzeum Książąt Czartoryskich, wchodzącego od kilku lat w skład Muzeum Narodowego. - W grudniu 2019 r. otwarto po wieloletnim remoncie Pałac Czartoryskich. Teraz przyszedł czas na Galerię Sztuki Starożytnej na piętrze Arsenału Miejskiego. Mam nadzieję, że w 2023 r. będzie nowa odsłona stałej galerii w Klasztorku, łączącym oba budynki. Na parterze budynku Arsenału zostanie z kolei umieszczona stała ekspozycja "Broń i Barwa", przeniesiona z Gmachu Głównego - mówi prof. Rafał Quirini-Popławski, dyrektor ds. programowych MNK.

Galeria "Źródła" jest pierwszą z 5 galerii stałych, które będą otwierane w tym roku. We wrześniu odbędzie się ponowne otwarcie Galerii Sztuki Polskiej XX i XX w., w listopadzie - Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w budynku Starego Spichlerza zwanego teraz Europeum oraz w grudniu - podwójnej galerii stałej architektury i designu polskiego XX i XXI w. w Kamienicy Szołayskich.